Vilnius: jei po rekonstrukcijos Vokiečių gatvė neatitiks projekto, brokas turės būti ištaisytas

„Kalvelė vertinama ir apie ją diskutuojama dar neužbaigus statybos darbų. Natūralu, kad statybų procese objektai gali neatrodyti taip, kaip numatytame projekte, bet vertinti reikėtų galutinį rezultatą, o ne tarpinę versiją“, – BNS raštu perduotame komentare sakė savivaldybės vyriausioji architektė Laura Kairienė.
„Jei galutinis rezultatas nebus toks, koks buvo sutartas su gyventojais projekto derinimo metu, darbai nebūtų priimti ir rangovas turėtų perdaryti broką. O kol kas prašome kantrybės palaukti iki statybos darbų pabaigos“, – teigė ji.
Viešojoje erdvėje kilusios diskusijos iš esmės apima vieną objektą – kalvelę prie Vokiečių ir Dominikonų gatvių sankryžos.
Pasak gyventojų, Vokiečių gatvėje formuojama betoninė kalvelė naikina želdinius, stokoja pavėsio bei žalumos ir, jų vertinimu, nedera prie Senamiesčio aplinkos, galimai trukdys judėjimui.
„Dėl šioje gatvės vietoje einančių inžinerinių tinklų, kalvelės vietoje medžių nėra numatyta, bet jų čia nebuvo ir anksčiau, – teigė L. Kairienė. – Socialiniuose tinkluose klaidingai kuriamas įspūdis, kad būtent taip atrodys ir visa Vokiečių gatvė, kai tuo tarpu projekte nėra numatyta šalinti nė vieno esamo medžio, o liepų alėja kaip tik bus tankinama.“
Savivaldybės teigimu, Vokiečių gatvės rekonstrukcijos projektas buvo rengiamas 2019–2022 metais, jo sprendiniai ne kartą aptarti su gyventojais ir koreguoti atsižvelgiant į jų pateiktas pastabas.
Galutiniai projektiniai sprendiniai buvo pristatyti pakartotinio viešo svarstymo metu, o jų pagrindu šiuo metu vykdomi statybos darbai.
Pasak savivaldybės, esminė Vokiečių gatvės rekonstrukcijos koncepcija – „istorinės miesto struktūros atskleidimas, buvusio užstatymo kontūrų pažymėjimas dangose ir želdynų integravimas istorinių kiemų vietose“.
Atnaujintoje gatvėje išliks šios vietos istoriją menantys ženklai: dangos raštu bus žymima praėjusių laikotarpių gatvės struktūra, kito atspalvio trinkelių linijomis žymimi istorinių pastatų sienų kontūrai, o dangoje išgraviruojami neišlikusių pastatų adresai.
Be to, planuojama pasodinti naujų liepų, atkurti vietomis sunykusį apželdinimą, pagerinti esamų medžių augavietes, keičiant gruntą nauju bei paliekant daugiau minkštųjų dangų pomedžiuose.
„Daugiausia diskusijų sulaukusi kalvelė nuo pat pradžių buvo numatyta kaip architektūrinis ir žaidybinis urbanistinis elementas, formuojantis pėsčiųjų judėjimą ir sukuriantis papildomas galimybes prisėsti, vaikams laipioti, žaisti bei neformaliai naudoti viešąją erdvę“, – teigiama savivaldybės išplatintame pranešime.
Kaip įraše „Facebook“ nurodė statybų bendrovės KRS, toks išmontuojamas kalvelės dizainas pasirinktas siekiant apsaugoti po ja susikertančias miesto šilumos trasas ir kartu užtikrinti galimybę prireikus jas pasiekti neardant gatvės dangos.
BNS rašė, kad sostinės Vokiečių gatvės rekonstrukcija truks iki šių metų pabaigos.
Gatvės atnaujinimo konkursą laimėjo architektų studija AIMM su idėja „Strassen-Platz“, renovacijos darbus įgyvendina rangos konkursą laimėjusi bendrovė KRS.
Vokiečių gatvės rekonstrukcija miestui kainuos 5,88 mln. eurų.
(be temos)
(be temos)