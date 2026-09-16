Vilnius kviečia judėti kartu: Europos judumo savaitės renginiai – įvairaus amžiaus miestiečiams 

Renginiai sostinėje bus pritaikyti įvairioms gyventojų grupėms – nuo studentų iki senjorų, taip skatinant susimąstyti apie skirtingus judėjimo poreikius ir atkreipti dėmesį į patogų keliavimą visiems. Visą savaitę miestiečiai ir Sostinės svečiai galės jungtis į nemokamus edukacinius pasivaikščiojimus, dviračių žygį, šeimų šventę, orientacines varžybas ar netikėtas patirtis viešajame transporte.
„Judumas visiems prasideda nuo kasdienių sprendimų ir miesto gebėjimo juos palengvinti. Vaikui svarbu saugiai pasiekti mokyklą, senjorui – aiškiai ir patogiai persėsti į viešąjį transportą, šeimai – sklandžiai planuoti kelionę, o dirbančiam žmogui – patikimai pasiekti darbą. Todėl Vilniuje stipriname ne vieną transporto rūšį, o kuriame visą sistemą: viešąjį transportą, pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą, patogų kelionių planavimą. Europos judumo savaitė yra kvietimas išbandyti kitą keliavimo būdą ir pajusti, kad miestas gali būti patogus visiems“, – sakė JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
Darnaus judumo savaitės kulminacija – diena be automobilio
Rugsėjo 22 d. minima Tarptautinė diena be automobilio – vienas pagrindinių Europos judumo savaitės akcentų.
Šią dieną Europos miestai ir jų gyventojai kviečiami bent trumpam atsisakyti kelionių automobiliu ir rinktis kitus keliavimo būdus – viešąjį transportą, dviratį, ėjimą pėsčiomis ar dalijimosi paslaugas.
Iniciatoriai priminė, kad net ir nedideli kasdieniai pasirinkimai gali prisidėti prie švaresnės aplinkos, mažesnių transporto spūsčių, saugesnio ir patogesnio judėjimo mieste. Šios dienos tikslas – įkvėpti gyventojus, kad ir nedideliems pokyčiams.
Pavyzdžiui, bent vieną kelionę per dieną judėti darniai – viešuoju transportu, pėsčiomis ar dviračiu. Juk, alternatyvių keliavimo būdų pasirinkimas ne tik tiesiogiai mažina oro taršą, bet ir atveria galimybę integruoti fizinį aktyvumą į kasdienį ritmą be papildomų laiko sąnaudų.
Tam, kad darnias keliones vilniečiams rinktis būtų dar patraukliau, Vilniuje nuosekliai investuojama į viešojo transporto parko atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą.
Vilniaus miesto dviračių takų tinklas jau siekia 182 km. Taip pat išplėstas greitųjų A juostų tinklas, leidžiantis piko valandomis viešuoju transportu judėti greičiau nei automobilių srautai, eismo srautų valdymui pasitelkiamos išmaniosios adaptyvios šviesoforų sistemos.
2024–2025 m. į gatves išriedėjo 91 naujas žemagrindis troleibusas. Šiemet miestą pasieks net 81 naujas 18 m ilgio troleibusas, visai neseniai pristatyta ir JUDU programėlė, kurioje galima ne tik susimokėti už viešojo transporto bei parkavimo paslaugas, bet ir patogiai planuoti keliones viešuoju transportu arba dviračiais.
Renginių programa
Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis) – patyriminės ekskursijos su klimato kaitos tyrinėtoju ir keliautoju Silvestru Dikčiumi (15:00 val. – 3 km žygis senjorams sveikos gyvensenos ir ilgaamžiškumo tema; 18:00 val. – 5 km žygis visiems vilniečiams tvarios gyvensenos mieste tema).
Rugsėjo 18 d. (penktadienis) – dviračių žygis su Jonu Simučiu vaizdingiausiais sostinės takais bei panoraminėmis vietomis (18:00 val.).
Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) – šeimų šventė prekybos centre „Panorama“, kur lankytojų lauks judumo pamoka vaikams su Kake Make, protmūšis su galimybe laimėti elektrinį paspirtuką bei diskusija apie miesto ateitį su žinomais pašnekovais. Renginys vyks nuo 16:00 iki 19:30 val.
Rugsėjo 20 d. (sekmadienis) – orientacinės varžybos tarp JUDU parkavimo aikštelių.
Rugsėjo 21 d. (pirmadienis) – istorijos viešajame transporte: nuo 16:00 iki 18:00 val. viešuoju transportu keliaujančius vilniečius stebins gidas Albertas Kazlauskas, pasakojantis neįtikėtinus faktus apie Vilniaus pastatus ir gatves.
Rugsėjo 22 d. (antradienis) – Tarptautinė diena be automobilio. Šią dieną Vilniuje viešasis transportas bus nemokamas. Sostinės viešajame transporte keleivius džiugins gyva muzika.
Nuo 2002 m. Europos Komisijos iniciatyva rengiama Europos judumo savaitė šiemet vyksta jau 25-ąjį kartą ir išlieka didžiausia tvaraus judumo kampanija pasaulyje.
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