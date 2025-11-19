Vilnius – oficiali Europos Kalėdų sostinė 2025: pristatytos tęsiamos tradicijos ir naujovės

Pristatant programą kartu vyko ir tradicinis Kalėdų Senelių suvažiavimas – Katedros aikštėje prie pradėtos statyti eglutės susirinko per dešimtį senelių iš Lietuvos ir užsienio. Pasirašydami deklaraciją jie patvirtino – Kalėdos tikrai įvyks, o visos Europos Kalėdų sostine tapęs Vilnius tinkamai pasirūpino, kad šventinis laikotarpis būtų išties įspūdingas.
„Ruošdamiesi sutikti gražiausias metų šventes siunčiame visam žemynui kvietimą atvykti ir patirti išskirtinę Kalėdų dvasią mūsų mieste, o gyventojams – linkėjimą mėgautis šiuo ypatingu laikotarpiu. Klasikine estetika, miško motyvais ir gausiais šviesų spindesiais pasipuoš visas miestas, o pagrindinė Vilniaus Kalėdų eglė, turinti šį laikui nepavaldų įvaizdį, šiemet puikuosis ant suformuotos konstrukcijos, kuria pakilus lyg raudonu kilimu bus galima visiems norintiems pasivaikščioti ar nusifotografuoti“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Jau trečius metus iš eilės Vilnius puošia natūralų spygliuotį, kurį šiemet miestui padovanojo gyventojai iš Pagirių, Vilniaus rajono. Kalėdų eglutės įvaizdžiu rūpinasi konkursą laimėjusi įmonė „Lumidėja“.
Šventinio sezono pradžią sostinė skelbs paskutinį lapkričio šeštadienį, lapkričio 29 d. – 19 val. prasidėsiančią Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimo šventę nuo 19.30 val. tiesiogiai transliuos LRT.
Atsinaujinęs Kalėdų miestelis ir ilgametės tradicijos
Šių metų „Kalėdos sostinėje“ programoje netrūksta naujovių, kurios puikiai dera su vilniečių jau pamėgtais, tradiciniais tapusiais renginiais. Tai tarptautinės komisijos buvo įvardinta kaip viena pagrindinių priežasčių, dėl ko Vilniui suteiktas Europos Kalėdų sostinės 2025 titulas.
„Šiemet atsinaujinęs Kalėdų miestelis Katedros aikštėje lankytojus pasitiks erdvesnis ir patogesnis. Šventinę nuotaiką sustiprins ir miestelio erdves praturtins tiesiai iš Italijos atkeliavusi ikoniška dviaukštė karuselė, kviesianti iš naujo atrasti vaikystės stebuklus“, – sakė festivalį „Kalėdos sostinėje“ organizuojančio Vilniaus kultūros centro direktorius Paulius Jurgutis.
Geriems darbams vilniečius burs šiemet Šiuolaikinio meno centre vyksianti 23-oji Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė ir jau 20-ąjį kartą organizuojama akcija „Maltiečių sriuba“. Į Vinco Kudirkos aikštę sugrįš ir Kalėdinis dizaino skveras, kuriame rankų darbo dovanas pristatys daugiau nei 60 dizainerių ir kūrėjų iš Lietuvos ir užsienio.
Jau trečius metus iš eilės bendruomenes visame Vilniuje pasibūti kartu kvies „Kaimynų Kalėdos“ – autobusiukas su nemokamais skanėstais kasdien nuo lapkričio 30 d. lankys vis kitą miesto seniūniją, vyks šventiniai renginiai. Kalėdoms pasipuošusias miesto vietas ir seniūnijose įžiebtų eglučių vietas bus galima rasti „Neakivaizdinio Vilniaus“ žemėlapiuose.
Atsakingas požiūris į gražiausias žiemos šventes
Į žiemos švenčių programą subtiliai įpinamas ir visus metus Vilnių lydėjęs „Europos Žaliosios sostinės 2025“ titulas. Vienas pagrindinių tvarių akcentų – Kalėdų miestelyje ir šalia čiuožyklos įvedama daugkartinės taros su užstatu sistema.
„Šį sprendimą brandinome ne vienerius metus, o šių metų Vilniaus Žaliosios Europos sostinės ir Europos Kalėdų sostinės titulai mus įpareigoja realiam pokyčiui. Tad Kalėdų miestelyje ir prie „Vilniaus ledo“ veiksianti užstato sistema leis šventinį laikotarpį pasitikti ne tik šviesiau, bet ir tvariau“, – sakė S. Bieliūnė.
Taros užstato sistema veiks paprastu principu: „pasiimi – panaudoji – grąžini“. Pirkdami gėrimus lankytojai papildomai už kiekvieną puodelį sumokės 2 eurų užstatą, kuris bus grąžinamas panaudotą puodelį atnešus į vieną iš jų surinkimo vietų. Taros surinkimo vietos įsikurs Kalėdų miestelyje Katedros aikštėje ir Rotušės aikštėje prie čiuožyklos.
Panašios užstato sistemos įvairių renginių metu Europoje jau yra įprastos, vertinamos kaip modernios ir efektyvios siekiant mažinti poveikį klimato kaitai.
Vilniečių pamėgtos ir visiškai naujos pramogos
Pernai vilniečius nustebinusi čiuožykla „Vilniaus ledas“ šiemet vėl įsikurs Rotušės aikštėje ir veiks nuo lapkričio 30 d. iki vasario 1 d. Kasdien vyks nemokami čiuožimo seansai, o per Kalėdas ir Naujuosius metus čiuožykla ir šalia jos esantis prekybos miestelis dirbs ilgiau.
„Per pirmąjį čiuožyklos Rotušės aikštėje sezoną ledo slidumą išbandė daugiau nei 40 tūkst. žmonių, o rytiniai nemokami čiuožimo seansai daugeliui tapo tikru atradimu. Džiaugiamės tuo ir šiemet – į senamiesčio širdį sugrįžtame turėdami aiškų tikslą – kartu su vilniečiais ir miesto svečiais sugrąžinti žiemą į sostinę bei užtikrinti, kad žiemos pramogos Vilniuje būtų prieinamos visiems“, – sakė „Active Vilnius“ vadovas Gintas Teslia.
Tarp kitų kalėdinio laikotarpio pramogų – po Senamiestį riedėsiantis traukinukas, 50-asis kalėdinis bėgimas, „Žaliosios sostinės“ žygis po Vilnių, Naujųjų metų sutikimas Katedros aikštėje ir šventinių renginių programą vainikuosianti teatralizuota Trijų Karalių eisena.
Visą gruodžio mėnesį po kalėdinį Vilnių specialiu maršrutu kursuos ir nemokamas šventinis autobusas, kurį pristato savivaldybės įmonės „Judu“ ir Vilniaus viešasis transportas. Pasitinkant Kalėdas viešajame transporte taip pat vyks šventiniai chorų koncertai.
Į vaikystę nukels kalėdiškiausia diena
Europos Kalėdų sostinės titulas paskatino sukurti ir galbūt naują Vilniaus šventinę tradiciją – vienai dienai suburti sostinės gyventojus bei jos svečius laukti Kalėdų su miestu. Pirmąkart organizuojama Vilniaus kalėdiškiausia diena tikimasi ne tik pritraukti daug dalyvių, bet ir sulaukti tarptautinio dėmesio.
„Per šias Kalėdas kviečiame kiekvieną atvykti į magišką Vilnių ir pasijusti lyg vėl būtų penkerių. Gruodžio 13 d., šeštadienį – Vilniaus kalėdiškiausią dieną – vyks netikėčiausi dalykai: įvesime naują kalėdinę valiutą, kuri leis prisiminti vaikystę, atidarysime Kalėdų paštą pasauliui, kviesime pramogauti miesto gatvėse, K. Sirvydo skvero kalėdinių eglučių miške. Galiausiai šios dienos vakare Vilnius suskambės vieningu kalėdinio choro balsu Rotušės aikštėje“, – pasakojo Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Prie Vilniaus kalėdiškausios dienos jungiasi gausi sostinės bendruomenė: kavinės, restoranai, muziejai, viešbučiai, įvairios organizacijos ir verslai. Visi drauge jie padės mieste sukurti Kalėdas, kurių laukiame su vaikišku nekantrumu ir džiugesiu.
Visa informacija apie Kalėdas – vienoje vietoje
Festivalio „Kalėdos sostinėje 2025“ organizatoriai pabrėžia, kad visas miestas itin atsakingai ruošiasi sutikti Europos Kalėdų sostinės titulu pažymėtą laikotarpį. Siekiant kurti Kalėdų dvasią mieste vieningai puošiamos viešosios erdvės, skverai, aikštės, taip pat tiltai ir eismo žiedai, pagrindinės gatvės.
Tam, kad vilniečiai ir miesto svečiai nepasimestų šventinių papuošimų bei kalėdinių renginių gausoje, visa informacija apie juos skelbiama oficialioje svetainėje kaledossostineje.lt ir kalėdiniam laikotarpiui skirtoje socialinių tinklų paskyroje.
