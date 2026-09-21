Virš Vilniaus oro uosto apribota veikla

Apie tai pranešė pats oro uostas.
Oro erdvės ribojimai įvesti nuo 23.25 val. iki 2.45 val. dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams.
„Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis“, – skelbė Vilniaus oro uostas.
Anot BNS, dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį.
Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie dešimt kartų.
Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
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