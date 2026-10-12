Vokietijos karių vaikams skirtai mokyklai sostinėje – šešios architektūrinės vizijos

„Sulaukėme šešių skirtingų architektūrinių vizijų, kurios atskleidžia, kaip šiuolaikiška ugdymo infrastruktūra gali darniai įsilieti į išskirtinę miesto aplinką. Dabar komisijos laukia atsakinga užduotis išrinkti geriausią sprendimą“, – sakė VVK Projektavimo ir statybos valdymo departamento vadovas Jonas Stravinskas.
Pasak įmonės, konkurso darbai bus vertinami pagal keturis pagrindinius kriterijus – urbanistinį integralumą, architektūrinių sprendinių kokybę, racionalumą ir funkcionalumą bei paslaugų kainą.
Anot VVK, konkurso dalyviai, kurie kol kas neskelbiami, turėjo pasiūlyti ne tik pastato, bet ir teritorijos sprendinius – įvertinti susisiekimo jungtis, viešųjų erdvių kokybę, želdynų integraciją bei teritorijos ryšį su aplinkinėmis miesto dalimis.
Kaip skelbta architektūrinio konkurso dokumentuose, pastatas, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos negali viršyti numatyto statybos biudžeto, siekiančio 29,3 mln. eurų.
Projektas bus plėtojamas dviem etapais: pirmuoju bus statomas pastatas, antruoju – įrengiama viešoji erdvė.
Kaip teigiama pranešime, architektūrinio konkurso pirmos vietos laimėtojui bus skirta 15 tūkst. eurų, antros – 9 tūkst. eurų, o trečios – 6 tūkst. eurų premijos. Su laimėtoju, kurį tikimasi paskelbti ketvirtąjį šių metų ketvirtį, bus pasirašyta sutartis.
2,5 ha ploto sklype Drujos gatvėje iškilsiančią naują švietimo įstaigą turėtų lankyti apie 100 darželinukų ir beveik 900 mokinių.
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