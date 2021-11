VTEK aiškinsis, ar NT plėtros asociacija vykdė neteisėtą lobizmą R. Šimašiaus atžvilgiu

Tarnyba ketvirtadienį pranešė, jog situaciją dėl galbūt nedeklaruotos lobistinės veiklos aiškinsis remiantis naujienų portalo „Delfi“ publikacija, jog lobiste oficialiai registruota asociacija R. Šimašiaus atžvilgiu vykdė lobistinę veiklą dėl Žemės įstatymo pataisų bei „šio valstybės politiko galbūt patirtą ir nedeklaruotą lobistinę įtaką“.

„VTEK renka duomenis ir vertins situaciją artimiausiame posėdyje“, – nurodo tarnyba.

Pats R. Šimašius pateiktą informaciją neigia ir sako, kad laišką Seimo nariams, raginantį nepalaikyti naujo mokesčio nekilnojamojo turto vystytojams, rengė pats, be Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidento Mindaugo Statulevičiaus prisidėjimo.

Meras tikina, kad M. Statulevičius tiesiog nukopijavo jo tekstą ir toliau siuntinėjo laišką kaip savo. M. Statulevičius BNS patvirtino, kad asociacijos valdybos nariams siuntė būtent mero, o ne savo tekstą.

VTEK taip pat informavo, kad aiškinsis žiniasklaidoje keliamas abejones apie R. Šimašiui galbūt galėjusį kilti interesų konfliktą dėl jo partnerės architektės ir projektavimo įmonės akcininkės galimo suinteresuotumo Žemės įstatymo pataisomis.

R. Šimašius: laišką siunčiau visiems

R. Šimašius spaudos konferencijoje ketvirtadienį patikino, kad jokios lobistinės įtakos iš M. Statulevičiaus nepatyrė.

„Ne, negalėjo – iš karto atsakau (...). Dėl paties laiško, situacija tokia: gal kažkieno informacinis neraštingumas lėmė, kad kažkas panaudojo, išinterpretavo tą keistai. Tiesiog, aš google docs formatu išsiuntinėjau Seimo nariams ir visoms asociacijoms savo poziciją. Kaip supratau iš straipsnio, kurio pabaigoje parašyta esmė, bet, deja, ne antraštėje, tai Mindaugas Statulevičius vietoje to, kad persiųstų failą, jis nukopijavo mano tekstą į savo dokumentą ir išsiuntinėjo asociacijos nariams“, – tikino meras.

Meras taip pat tvirtino, jog analogišką poziciją laišku tiek Seimo nariams, tiek žiniasklaidai, yra platinęs dar gegužę.

„Mano pozicija yra kiek kitokia, negu asociacijos, ji tam tikra prasme yra radikalesnė. Pozicija susijusi su tuo, kad jei pagal bendrąjį planą yra numatyta, tarkime, sandėlių ar gamyklų vertimas kitos paskirties objektais, tai akivaizdu, kad tam reikia sudaryti visas sąlygas ir nebausti tų verslininkų, kurie valstybinę žemę naudoja pagal paskirtį, kaip tą supranta savivaldybė“, – dėstė meras.

R. Šimašius teigia, jog yra situacijų, kai privatizuojama gamykla ar sandėliai, kurie turi gamybos ar sandėliavimo paskirtį, tačiau ten pagal miesto bendrąjį planą turi būti gyvenamieji namai ar komerciniai objektai – Nacionalinės žemės tarnyba iš esmės neleidžia tokios konversijos. Tuo metu Seime svarstoma idėja leisti tokią sklypų konversiją, tačiau mokant iki 100 proc. vidutinės sklypo rinkos vertės mokestį.

„Asociacija sako, kad būtų 50 proc. adekvatu, mūsų supratimu – nulis procentų. Jeigu reikėtų ką apmokestinti, tai tuos šabakštynus, apleistas gamyklas miesto centre, kurios nesivysto“, – tvirtino meras.

Jis paneigė, jog kreipimasis galėjo gimti prieš kelias savaites vykusiame nuotoliniame susitikime su nekilnojamojo turto vystytojais.

„Jūs sistemingai kuriate faktus, kurie neturi jokios pagrindo. Aš, kaip minėjau, su Nekilnojamojo turto plėtros asociacija susitikinėjame reguliariai, kartą per ketvirtį, šiuo atveju, tai iš tikrųjų buvo prieš porą savaičių – per teamsus arba per zoomą, neatsimenu. Aptarinėjome, kaip padaryti, kad biurokratijos savivaldybėje būtų mažiau“, – aiškino meras.

M. Statulevičius: prie laiško neprisidėjau

Lietuvos NT plėtros asociacijos prezidentas M. Statulevičius taip pat paneigė, jog padėjo Vilniaus merui rašyti laišką Seimo nariams.

„Ne, mes kaip asociacija (LNTPA) ir asmeniškai niekaip neprisidėjau prie to laiško parašymo. Turime tai įrodančios medžiagos“, – BNS sakė M. Statulevičius.

„Mes gavome šį mero raštą, kaip ir kiti Seimo nariai, tiesiog aš jį įdėjau į failą ir išsiunčiau valdybos nariui, o paskui ta informacija kažkokiu būdu nutekėjo ir po to pasirodė, kad čia gali būti mano kurtas raštas“, – pridūrė jis.

Asociacijos vadovas patvirtino, jog mero kreipimąsi į Seimo narius gavo anksčiau, nes tą pačią dieną, kai mero laiškas buvo išsiųstas Seimo nariams, lapkričio 17-ąją, asociacija rengė spaudos konferenciją dėl Žemės įstatymo pataisų projekto.

VTEK primena, kad vykdyti lobistinę veiklą gali tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, kurie registruoti lobistais, taip pat deklaruoti tokią veiklą ir tie, kurie ją patiria. Interesų konfliktu laikoma situacija, kai atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, asmuo turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiais interesais.

Paaiškėjus, kad juridinis asmuo nedeklaruoja lobistinės veiklos, jam gali grėsti bauda iki 4 tūkst. eurų.