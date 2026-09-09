VTEK netirs, ar Vilniaus meras nesupainiojo interesų sprendžiant dėl patalpų „Vilniaus klubui“

Į etikos sargus rugpjūtį kreipėsi sostinės tarybos narys socialdemokratas Povilas Pinelis, prašydamas įvertinti, ar meras nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.
Be kita ko, VTEK nusprendė dėl šio klausimo netirti ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Remigijaus Šimašiaus etikos, tuo metu papildomą informaciją komisija nutarė surinkti apie tarybos nario Antano Juozo Zabulio atvejį.
Vilniaus miesto tarybai birželį buvo pateiktas siūlymas „Vilniaus klubui“ be konkurso išnuomoti 30 kvadratinių metrų patalpas Trakų gatvėje už 390 eurų per mėnesį. V. Benkunskas yra šios viešosios įstaigos prezidentas.
Svarstant klausimą V. Benkunskas nuo jo nusišalino. Nusišalino ir buvęs sostinės meras, „Vilniaus klubo“ narys R. Šimašius.
Savivaldybės administracija tuomet aiškino, kad nuomojamos patalpos yra avarinis išėjimas tame pačiame pastate, kuriame veikia klubas, o galimybę jas išnuomoti be konkurso numato galiojantys teisės aktai.
Po pateikimo projektui pritarė 35 tarybos nariai, vienas balsavo prieš, šeši susilaikė.
V. Benkunskas anksčiau žurnalistams teigė manantis, kad šioje istorijoje nugalės „sveikas protas“, nes „plika akimi matosi ir jokių interesų konfliktų nėra“.
Sostinės vadovo teigimu, jo pareigos klube yra susijusios su Vilniaus mero pareigomis ir tai nėra jo pasirinkimas, o „Vilniaus klubo“ vidiniai nuostatai.
Naujausi komentarai