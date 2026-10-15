Žiemos šventės – vis arčiau: skelbiamos svarbiausios kalėdinio laikotarpio Vilniuje datos

„Tam, kad Kalėdos sostinėje visus džiugintų ir nustebintų, darbas ruošiant šventinės programos dalis, planuojant pagrindinius miesto papuošimus pradedamas dar pavasarį. Kaip ir kasmet, šiemet įnešime naujovių į tradiciniais tapusius, visų laukiamus renginius, tačiau visų detalių kol kas dar neatskleisime.
Nepaisant to, planuojantiems iš anksto galime pažadėti nuostabią patirtį, todėl svarbiausių datų paskelbimas ir kvietimo žinutės užsienyje reikalingos jau dabar. Tikimės, kad šventine nuotaika ir dvasia užpildytas mūsų miestas bus iš naujo atrastas ne tik čia jau gyvenančių ar apsilankiusiųjų anksčiau, bet ir pirmąkart atvykusių į Vilnių žmonių“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Vilniaus Kalėdų eglutės įžiebimo šventė vyks paskutinį rudens šeštadienį, lapkričio 28 d. vakare. Tądien pradės veikti ir Kalėdų miestelis bei karuselė Katedros aikštėje, į pirmąjį reisą taip pat išvažiuos Kalėdų traukinukas.
Kalėdų eglutė vilniečius ir miesto svečius džiugins iki sausio 6 d., Kalėdų miestelis šalia pagrindinio žiemos švenčių simbolio veiks trumpiau – iki gruodžio 27 d. (imtinai). Ilgiausiai kalėdinę nuotaiką Vilniuje skleis Rotušės aikštėje įsikursianti čiuožykla – nuo lapkričio 29 d. iki sausio 25 d.
Detalesnė šventinio laikotarpio programa bus paskelbta lapkričio viduryje, visą naujausią informaciją rasite svetainėje kaledossostineje.lt.
Startuoja kalėdinė kampanija užsieniui
Kartu su svarbiausiomis šventinio laikotarpio Vilniuje datomis pradedama ir tarptautinė miesto kalėdinė kampanija. Šį sezoną „Go Vilnius“ kvies sostinės svečius žiemos šventes patirti kitaip – lėčiau ir giliau.
„Kalėdiniu laikotarpiu dažnai bandome aprėpti kuo daugiau: aplankyti, pamatyti, visur suspėti. Vilnius siūlo priešingą patirtį – miestą, kuriame šventinė nuotaika atsiskleidžia tiesiog lėtai vaikštant. Mūsų sostinė unikali tuo, kad čia viskas pasiekiama ranka, todėl Vilniuje svečius kviečiame sulėtėti, pastebėti ir iš tiesų pajusti žiemos švenčių stebuklą“, – sakė Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Šiųmetė Vilniaus tarptautinė kampanija įkvėpta gamtos dokumentikos formato – joje pristatoma naujai atrasta žmonių rūšis „kalėdiniai vaikščiotojai“. Jie atrodo kaip įprasti žmonės, tačiau išsiskiria savo elgesiu: renkasi ne trumpiausią kelią, o įdomiausią maršrutą, pastebi gatvės žibintų šviesoje mirgančias snaiges, užsuka į senamiesčio kiemelius, seka cinamono ir kavos kvapu ar tiesiog leidžia sau būti mieste.
Kampanija bus pristatoma svarbiausiose Vilniaus turizmo rinkose – Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Nyderlanduose.
Verslai kviečiami tapti švenčių dalimi
Atliepiant tarptautinę reklaminę kampaniją, gruodžio 12–13 d. Vilniuje bus tęsiama pernai prasidėjusi „Kalėdiškiausios dienos“ tradicija. Tiesa, šiųmetis sumanymas skirsis nuo to, ką mieste buvo galima patirti praėjusiais metais.
Prie šios iniciatyvos kviečiama jungtis ir visa Vilniaus turizmo bei paslaugų ekosistema. Sostinės kavinės, restoranai, parduotuvės, viešbučiai bei kultūros erdvės raginamos tapti šventinio savaitgalio partneriais.
Norintys tapti iniciatyvos dalimi verslai ir organizacijos kviečiami iki lapkričio 5 d. užpildyti partnerio anketą čia.
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