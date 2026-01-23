15-mečio nužudymas Žvėryne: prokuratūra jau perdavė bylą teismui

Kaltinimai šioje byloje pateikti 2010 metais gimusiam jaunuoliui.
Kaip rašė BNS, tyrimas buvo pradėtas 2025 metų rugpjūčio 2 dieną gavus vilnietės pareiškimą, jog tą pačią dieną, apie 12 val., iš namų išėjo jos 2010 metais gimęs sūnus ir negrįžo.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, dingusio nepilnamečio kūno dalys rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone.
Jau kitą dieną buvo sulaikytas šios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas paauglys.
Kaltinamasis iki šiol yra suimtas.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Prokuratūros teigimu, kadangi teisės aktai draudžia skelbti duomenis apie nepilnamečius įtariamuosius ir nukentėjusiuosius, detalesnė informacija apie tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes, atliktus proceso veiksmus ir kitus ikiteisminio tyrimo duomenis nėra teiktina ir skelbtina.
Naujausi komentarai