 Aiškėja daugiau detalių apie incidentą autobuse

Aiškėja daugiau detalių apie incidentą autobuse

2026-10-15 08:43
BNS inf.

Vilniuje, P. Lukšio gatvėje, trečiadienio popietę sužalota autobuso keleivė, ketvirtadienį pranešė sostinės policija.

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<span>Aiškėja daugiau detalių apie incidentą autobuse</span>
Aiškėja daugiau detalių apie incidentą autobuse / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

1959 metais gimusiam autobuso „Scania“ vairuotojui uždarant autobuso duris, buvo suspausta išlipančios keleivės ranka. 

Autobusui pajudėjus, 1953 metais gimusi moteris nukrito ant žemės ir susižalojo.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
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keleivė

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