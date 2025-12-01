Aliarmas netoli vaikų darželio sostinėje: į įvykio vietą lėkė visos tarnybos ir „Aro“ pareigūnai

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį sostinės Vytenio gatvėje buvo gautas gruodžio 1 d. 9.54 val.
Kaip teigta, nurodytu adresu šilumos tinklų trasos remonto darbus atlikę žmonės rado rankinę, nesprogusią granatą. Šalia yra vaikų darželis ir kiti pastatai.
10 val. buvo įvestas planas „Skydas“. Priimtas sprendimas vaikus perkelti į kitas darželio grupes, esančias ne įvykio vietoje.
Atvykę „Aro“ pareigūnai nustatė, kad tai nėra sprogmuo ir minėtą daiktą išsivežė. Vaikai buvo grąžinti į savo darželio grupes ir 11.05 val. planas „Skydas“ buvo atšauktas. Apie įvykį buvo informuotos visos specialiosios tarnybos.
