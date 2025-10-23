Alimentų dukroms nemokėjusio tinklalaidininko byloje – posūkis

Kaip ketvirtadienį pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismas, tokį sprendimą priėmė teisėjas Miroslavas Gvozdovičius.
Spalio 21 dieną teismas gavo E. Jusio gynėjo Dominyko Vanharos pranešimą, kad E. Jusys visas savo prievoles, susijusios su vaikų išlaikymu, jau yra įvykdęs, proceso šalys susitaikė, todėl tolesnė kaltinamojo paieška bei suėmimo skyrimas yra neproporcinga priemonė, nes nukentėjusioji pretenzijų kaltinamajam neturi.
Ši Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.
Sprendimas skelbti E. Jusio paiešką ir skirti jam suėmimą buvo priimtas spalio 15 dieną.
Teisėjas M. Gvozdovičius tokį sprendimą priėmė, nes E. Jusys neatvykdavo į baudžiamosios bylos nagrinėjimą, kurioje jis kaltinamas alimentų savo vaikams nemokėjimu. Jis dviem savo dukroms buvo skolingas dešimtis tūkstančių eurų, nes alimentų nemokėjo daug metų.
E. Jusio tinklalaidėje dažnai dalyvauja žinomi žmonės, garsūs politikai.
