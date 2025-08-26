Apygardos teismas atmetė buvusio premjero brolio Dano Palucko skundą dėl suėmimo

Kaip BNS informavo Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė, teismas vertino, jog šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje svarbu užtikrinti, kad tyrimui reikšmingų aplinkybių ištyrimui nebūtų trukdoma, duomenys nebūtų paslėpti ar sunaikinti, nebūtų daromas poveikis.
D. Paluckas nepageidavo dalyvauti nagrinėjant skundą ir skelbiant sprendimą.
Vilniaus miesto apylinkės teismas prokuratūros prašymu rugpjūčio viduryje D. Paluckui skyrė mėnesio suėmimą. Terminas turėjo baigtis rugsėjo 12 dieną.
Kaip BNS skelbė anksčiau, D. Paluckui įtarimai pareikšti Europos prokuratūros vykdomame tyrime, susijusiame su G. Paluckui iš dalies priklausančia įmone „Garnis“.
Įtarimų sulaukė ir dar keturi žmonės.
Anksčiau skelbta, kad įtarimai pateikti G. Palucko brolio sutuoktinei priklausančios įmonės „Dankora“ vadovui Kostui Mikalajūnui. Jis rugpjūčio pradžioje buvo suimtas savaitei, prokurorai šios kardomosios priemonės pratęsti neprašė.
FNTT teigia, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo, galimo papirkimo bei kyšininkavimo, įtariant, jog veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Byloje figūruoja epizodai, susiję su „Garnio“ gauta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola iš valstybinio plėtros banko ILTE ir „Dankoros“ galimai apgaule įgyta daugiau nei 136 tūkst. eurų europine parama.
Kiti epizodai kol kas neviešinami.
FNTT nurodo, kad pareigūnai atliko ne mažiau dešimties kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose. Buvo paimti tyrimui reikalingi dokumentai bei kiti svarbūs daiktai.
BNS rašė, kad „Dankora“ šių metų vasarį paskelbė baterijų sistemų su dviem inverteriais pirkimą už gautas europines lėšas, kurį laimėjo vienintelė konkurse dalyvavusi įmonė „Garnis“. G. Paluckas turi 49 proc. šios įmonės akcijų.
„Dankoros“ vadovas K. Mikalajūnas anksčiau teigė, kad visi pirkimai buvo vieši ir skaidrūs, o G. Paluckas įmonės veikloje „nedalyvauja jokia forma“. Vis dėlto „Dankora“ netrukus paskelbė grąžinanti europinę paramą, motyvuodama įmonės vadovo ir akcininkų šeimų, artimųjų ramybe, o projektą ketinanti tęsti iš savų lėšų.
Vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų sulaukęs G. Paluckas liepos pabaigoje pranešė paliekantis premjero postą ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigas.
Naujausi komentarai