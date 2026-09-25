 Atpažinote šiuos vyrus? Nedelsiant informuokite policiją

Atpažinote šiuos vyrus? Nedelsiant informuokite policiją

2026-09-25 16:05 klaipeda.diena.lt inf.

Sostinės policija prašo pagalbos nustatant užfiksuotų vyrų tapatybę.

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<span>Atpažinote šiuos vyrus? Nedelsiant informuokite policiją</span>
Atpažinote šiuos vyrus? Nedelsiant informuokite policiją / Policijos nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.

Rugpjūčio 13 d. laikotarpyje tarp 4 val. ir 4.20 val. Vilniuje, Tymo aikštėje, maitinimo įstaigoje, du nenustatyti asmenys sumušė nukentėjusįjį, tuo sukeldami jam fizinį skausmą.

Asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus vyrus, policija prašo apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Marianą Sobieski, tel. +370 700 56264, mob. +370 610 76902, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
sumušė
muštynės
prašo atpažinti

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