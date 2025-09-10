Buvęs Vilniaus tarybos narys Sergėjus Popovas lieka pripažintas kaltu „čekiukų“ byloje

Jis lieka pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo siekiant turtinės naudos, dokumentų klastojimo bei sukčiavimo.
Vilniaus apygardos teismas šių metų sausį politikui skyrė 15 tūkst. eurų baudą.
S. Popovas nuteistas dėl to, kad būdamas tarybos nariu fiktyviai nuomojosi buvusią elektros skydinę ir už tariamą biuro patalpų nuomą gaudavo išmokas. Tokiu būdu jis apgaule įgijo 7,4 tūkst. eurų. Apygardos teismas yra nutaręs, kad politikas taip pat turės Vilniaus miesto savivaldybei grąžinti šias lėšas.
Nuteistasis yra teigęs, kad patalpas Paupio rajone išsinuomojo, norėdamas ruoštis tarybos posėdžiams, tačiau prokuratūra pabrėžė, kad S. Popovas jau prieš nuomodamasis patalpas žinojo, jog realiai jose veiklos nevykdys.
