Dvejojant dėl įrodymų kalėjimo skandale – LKT vadovo reakcija: raudona linija darbuotojams žinoma

Be to, vadovas pabrėžia, kad darbuotojos santykius su tarnyba nutraukė savo noru, ir neigia, kad tokia atleidimo forma joms buvo pasiūlyta siekiant apsaugoti Kalėjimų tarnybos reputaciją.
Taip M. Kairys kalbėjo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai (LTPF) ketvirtadienį pareiškus, jog nėra darbuotojų romantinių santykių įrodymų ir dėl to komunikacija apie atleidimus buvo netiksli.
„Ten (pranešime – BNS) neatskleistos nei pavardės, niekas. Ten yra informacija, kurią mes valdome, ir kuria dalijamės kaip įvykiu, dėl kurio pradėjome patikrinimus. (...) Atskirus patikrinimus jau pradėjome dėl tų darbuotojų vykdytos veiklos“, – sakė M. Kairys.
Paklaustas, kodėl patikrinimai neatlikti prieš atleidžiant darbuotojas, jis teigė, kad sprendimai priimti vadovaujantis nevieša informacija apie romantinius santykius.
Mes esame kriminalinę žvalgybą vykdanti institucija ir ne visa informacija yra viešo pobūdžio.
„Mes esame kriminalinę žvalgybą vykdanti institucija ir ne visa informacija yra viešo pobūdžio. O jeigu saugumo situacija yra tokia, kad mes jau turime imtis veiksmų, tai mes jų ir imsimės“, – nurodė Kalėjimų tarnybos vadovas.
„Šitos informacijos komentuoti negalime. Be pagrindo jokie dalykai neprasideda, o Lietuvos kalėjimų tarnyba jau eilę metų dalijasi visais įvykiais, kurie pas mus įvyksta“, – pridėjo M. Kairys pasiteiravus, kokia būtent buvo saugumo situacija Vilniaus kalėjime.
„Kai kuriuos (pranešimus – BNS) reikia derinti su prokuratūra, kai kuriuos mes viešiname. Kai kuriuos nedelsiant, kai kuriuos po kurio laiko, priklausomai nuo to, kokie veiksmai yra atliekami“, – sakė jis.
Be to, Vilniaus kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus viršininkas Darius Čekavičius anksčiau ketvirtadienį galimą romantinių santykių ir pažeidimo nebuvimą siejo su vienai atleidžiamųjų sumokėta išeitine kompensacija.
M. Kairio žiniomis, šiai darbuotojai kompensacija sumokėta dėl nedarbingumo, susijusio su sveikatos situacija, po to, kai darbuotoja dėl netarnybinių santykių buvo perkelta į kitą Vilniaus kalėjimo padalinį.
„Kalėjimo resocializacijos atstovė informavo apie tos darbuotojos netinkamą elgesį, ir ji nedelsiant buvo perkelta į kitą Vilniaus kalėjimo adresą. Po to perkėlimo ji iš karto susirgo ir išėjo iš tarnybos dėl sveikatos. Darbo kodeksas numato išmoką ir mes ją privalėjome sumokėti“, – sakė Kalėjimų tarnybos vadovas.
Jis paneigė, kad darbuotojoms galėjo būti pateikti siūlymai išeiti iš darbo savo noru siekiant apsaugoti tarnybos reputaciją.
„Prašymai atleisti iš darbo yra pateikti jų (darbuotojų – BNS), mes jiems (prašymams – BNS) tiesiog neprieštaravome“, – sakė M. Kairys.
LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė ketvirtadienį taip pat tvirtino, kad po šių atleidimų Vilniaus kalėjimo darbuotojai patiria įtampą dėl savo darbo vietų ir neaiškumą dėl to, kokios bendravimo su nuteistaisiais ribos laikomos priimtinomis.
Kalėjimų tarnybos vadovas pabrėžė, kad darbuotojams yra žinomos santykių ribos pagal bausmių vykdymo sistemoje taikomą norvegiškąjį dinaminės apsaugos modelį.
„Dauguma darbuotojų dalyvavo stažuotėse Norvegijoje, taip pat mokymuose, kuriuos vedė Norvegijos instruktoriai, ir ta raudona linija tikrai visiems puikiai žinoma“, – sakė M. Kairys.
„Ir rengimo mokymuose, kai pas mus studijuoja kursantai, ir pradedantys darbuotojai visi praeina atsparumo kursą, kur būtent šitas klausimas yra visiems išdėstomas“, – kalbėjo jis.
„Jeigu padalinyje vadovas, atskirų skyrių vadovai mato, kad yra papildomų mokymų, kvalifikacijos renginių poreikis, jie patys visada gali juos inicijuoti. Klausimas, ar kas nors buvo daroma dėl to“, – pridūrė Kalėjimo tarnybos direktorius.
Kaip rašė BNS, Kalėjimų tarnyba liepos pabaigoje pranešė, kad per liepą dėl romantinių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą.
Rugpjūčio pradžioje pranešta apie Vilniaus kalėjime nustatytą dar vieną darbuotojos netarnybinių santykių atvejį, jos prašymu buvo pradėtas atleidimas.
Paaiškėjus apie romantinius santykius, M. Kairys praėjusią savaitę jau kalbėjo, kad maždaug 3 tūkst. darbuotojų turinčioje įstaigoje tai yra pavieniai atvejai, o visi darbuotojai apmokomi, kaip elgtis dirbant kalėjimo aplinkoje.
Tuo metu Teisingumo ministerija pateikė Kalėjimų tarnybai rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų pasitikėjimą tarnyba, profesinės etikos standartų laikymąsi, organizacinę kultūrą ir darbuotojų emocinį atsparumą.
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