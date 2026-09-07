„Foxpay“ byloje teisiamam Ambrazui leista laikinai disponuoti didesne piniginių lėšų suma

Teismas nutartimi pakeitė laikino nuosavybės teisės apribojimo sąlygas, leisdamas teisiamajam rugsėjo mėnesį disponuoti didesne piniginių lėšų, esančių banko sąskaitoje, suma.
Kokia suma leista disponuoti vyrui, nėra nurodoma.
„Foxpay“ baudžiamojoje byloje kaltinimai A. Ambrazo pareikšti verslininkui Vilhelmui Germanui, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui M. Navickui ir dar vienam asmeniui.
Bylą dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, kurioje asmenys kaltinami tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą, teismui Generalinė prokuratūra perdavė balandį.
Prokuratūros teigimu, bylos duomenys leidžia teigti, kad V. Germanas ir M. Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 mln. eurų.
V. Germanas taip pat kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu – pas jį rasti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai.
Byloje kaltinimai iš viso pareikšti keturiems asmenims.
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, areštuotas 7 mln. eurų viršijantis turtas, kaltinamajam V. Germanui skirtos kardomosios priemonės – 2 mln. eurų užstatas ir užsegta apykojė, M. Navickui – 100 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kitiems kaltinamiesiems skirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Bylos duomenimis, kaltinamieji įsigijo kriptoturto kasimo įrenginių, kurių dalį išgabeno iš Lietuvos.
Pasak teisėsaugos, organizuota grupė, siekdama nuslėpti faktą, jog dalis įrenginių buvo išgabenti iš šalies, prietaisų tiekėjui melagingai nurodė, jog įrenginiai buvo sugadinti. Tokiu būdu, prokuratūros duomenimis, buvo imituotas produkcijos grąžinimas, neteisėtai įgytos lėšos.
Pats V. Germanas anksčiau neigė jam pateiktus kaltinimus, aiškino, kad veiklą vykdo pagal įprastą verslo praktiką, o galimybės pasisavinti minėto turto net neturėjo.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti ne tik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios Ingridos Šimonytės Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministrės M. Navickienės vyrui M. Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau portalas „15min“ pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų.
Dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu kilusio skandalo tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
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