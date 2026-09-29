 Gaisras Vilniaus daugiabutyje: prie atvira liepsna degančios lovos rastas vyras

Gaisras Vilniaus daugiabutyje: prie atvira liepsna degančios lovos rastas vyras

2026-09-29 12:15
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinėje pirmadienį kilo gaisras bendrabutyje, jo metu nukentėjo vyras, pranešė ugniagesiai.

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<span>Gaisras Vilniaus daugiabutyje: prie atvira liepsna degančios lovos rastas vyras</span>
Gaisras Vilniaus daugiabutyje: prie atvira liepsna degančios lovos rastas vyras / Asociatyvi A. Strumilos/BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 23.49 val. pranešta, kad Žirmūnų gatvėje, bendrabutyje, kilo gaisras.

Paaiškėjo, jog dvylikos aukštų name dega butas.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, koridoriuje buvo juntamas dūmų kvapas, buto durų niekas neatidarė.

Išlaužus buto duris, patekta į vidų. Prie atvira liepsna degančios lovos rastas sąmoningas gyventojas, jis išvestas iš buto ir perduotas medikams. Vyras patyrė nudegimų, išvežtas į ligoninę.

Kambaryje apdegė lova ir grindys. Išvėdintos patalpos.

Bute dūmų detektorius nebuvo įrengtas.

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gaisras daugiabutyje
Žirmūnai

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