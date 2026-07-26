 Gedimino prospekte išpaišytas paminklas

Gedimino prospekte išpaišytas paminklas

2026-07-26 14:00 klaipeda.diena.lt inf.

Sostinėje šeštadienį pranešta apie išpaišytą paminklą.

<span>Gedimino prospekte išpaišytas paminklas</span>
Gedimino prospekte išpaišytas paminklas / Asociatyvi G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Policijos duomenimis, liepos 25 d. apie 8.45 val. Vilniuje, Gedimino prospekte, praeivis pastebėjo, kad sovietinės okupacijos paminklas yra išpaišytas baltos spalvos dažais. 

Renkama medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
gedimino prospektas
išpaišytas paminklas

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