Gedimino prospekte išpaišytas paminklas

Policijos duomenimis, liepos 25 d. apie 8.45 val. Vilniuje, Gedimino prospekte, praeivis pastebėjo, kad sovietinės okupacijos paminklas yra išpaišytas baltos spalvos dažais.
Renkama medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Sostinėje šeštadienį pranešta apie išpaišytą paminklą.
Policijos duomenimis, liepos 25 d. apie 8.45 val. Vilniuje, Gedimino prospekte, praeivis pastebėjo, kad sovietinės okupacijos paminklas yra išpaišytas baltos spalvos dažais.
Renkama medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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