Germanas sumokėjo likusią užstato dalį – dar 1 mln. eurų

Kaip pirmadienį BNS sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, tai padaryta po to, kai teismas liepos 29 dienos nutartimi kaltinamajam V. Germanui pratęsė kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – taikymą dar trims mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos.
Šia nutartimi taip pat pakeistas V. Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės – užstato – dydis, sumą padidinant iki 2 mln. eurų.
Kita užstato dalis – 1 mln. eurų – buvo sumokėta anksčiau į prokuratūros depozitinę sąskaitą.
Kaip rašė BNS, kartu šia nutartimi buvo pakeistos intensyvios priežiūros sąlygos, įpareigojant kaltinamąjį nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir neišeiti iš namų nuo 21.30 val. iki 13.30 val., išskyrus atvejus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų reikalingumu, bei neišvykti už Vilniaus miesto ribų.
Pagal dabartines intensyvios priežiūros sąlygas, kurios galioja iki rugpjūčio 16 dienos, V. Germanas negali išeiti iš namų.
Kaltinamasis beveik pusantrų metų buvo suimtas, tačiau įstatymai neleidžia suėmime laikyti asmens ilgiau nei 18 mėnesių, todėl vasario viduryje V. Germanas buvo paleistas. Jam buvo skirtos dvi kardomosios priemonės – 1 mln. eurų užstatas ir intensyvi priežiūra uždedant apykoję.
Vilniaus miesto apylinkės teismas prieš savaitę pusmečiui pratęsė laikiną nuosavybės apribojimą bendrovės „Exawatt“, siejamos su V. Germanu, turtui.
Šioje didelės apimties byloje V. Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su Mindaugu Navicku, Alfonsu Ambrazu ir Andriumi Razma sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 mln. eurų.
V. Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu, kai kratų metu seife buvo rasti netikri Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos tapatybės dokumentai su jo nuotraukomis.
Bylos nagrinėjimas buvo numatytas liepos viduryje, tačiau atidėtas į rugsėjį, nes ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamųjų advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus.
Ši baudžiamoji byla išskirta iš „Foxpay“ ikiteisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 mln. eurų legalizavimą, 100 tūkst. eurų bendrą sumą siekiančius kyšius.
2024-aisiais prokuratūra pranešė, kad tiriami su „Foxpay“ susiję nusikaltimai apima turto pasisavinimą, vagystes, sukčiavimą stambiu mastu, papirkimą, kyšininkavimą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą.
(be temos)