Girtą vairuotoją gynusi keleivė sužalojo policininką

Incidentas įvyko, kai Ragučio-Jundos gatvių sankryžoje buvo sustabdytas automobilis, kurį vairavo neblaivus 1982 metais gimęs vyras. Jam fiksuotas 2,21 promilės girtumas.
Automobilio vairuotojas elgėsi agresyviai bei nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, jam buvo uždėti antrankiai, teigiama pranešime.
Kartu automobilyje važiavusi blaivumą tikrintis atsisakiusi 1981 metais gimusi moteris aktyviais veiksmais pasipriešino 1992 metais gimusiam policijos pareigūnui.
Moteris uždaryta į areštinę, tuo tarpu pareigūnas patirtus sužalojimus gydosi namuose.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai