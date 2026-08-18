Gyventojus iš lovos išvertė baisūs garsai namo kieme: incidento atomazga šokiravo

Incidentas užfiksuotas Pilaitėje sekmadienio vakarą, apie 22 val.
„Minus trys mašinos, stulpas ir medis“, – taip vaizdą apibūdino įrašu socialiniame tinkle pasidalijęs vilnietis.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip sidabrinės spalvos „Suzuki“ vairuotoja, panašu, bandė manevruoti automobilių stovėjimo aikštelėje. Moteris automobilio galu trenkėsi į juodos spalvos mašiną ir tada, spustelėjusi greičio pedalą, susidūrė su medžiu. Negana to, „Suzuki“ tada dar kartą atbuline eiga rėžėsi į jau pirminius smūgius sugėrusį juodą automobilį.
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Internautai spėliojo, kad moteris galbūt sumaišė stabdžių ir greičio pedalus, o susiklosčiusiai situacijai įtakos galėjo padaryti ir stresas. Vienas liudininkas taip pat teigė, kad garsai įvykio vietoje buvo baisūs.
Susisiekus su Vilniaus apskrities policija, paaiškėjo, kad ne vienas kaimynas, išgirdęs sujudimą namo kieme, esančiame Karaliaučiaus gatvėje, suskubo skambinti pareigūnams. Policija gavo keletą pranešimų apie tai, kaip sidabrinės spalvos visureigis apgadino mažiausiai tris automobilius, o po incidento išlipusi moteris stovėjo vietoje. Kai kurie gyventojai įtarė, kad vairuotoja gali būti girta.
Vis dėlto pareigūnams atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad 1977 m. gimusi moteris buvo visiškai blaivi.
Išvažiuodama iš stovėjimo vietos ji kliudė tris automobilius – „Volkswagen“, „Hyundai“ ir „Toyota“. Be to, buvo apgadintas ir neįgaliojo kelio ženklas.
Moteris kaltę pripažino ir užpildė eismo įvykio deklaraciją. Medikų pagalbos niekam neprireikė.
Vis dėlto internautai negalėjo patikėti pamatytu vaizdu.
„Būnant blaiviai taip dar reikia sugebėti“, – stebėjosi moteris.
„Kaip taip ir be alkoholio? Matyt labai jau supykus buvo“, – pridūrė kita.
„Teises Indijoje laikėsi?“ – retoriškai klausė dar vienas komentatorius.
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