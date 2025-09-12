 Į iškvietimą skubėjęs Vilniaus policijos ekipažas susidūrė su „Audi“

2025-09-12 15:07 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienį į įvykį skubėję sostinės policijos pareigūnai pateko į avariją.

Į iškvietimą skubėjęs Vilniaus policijos ekipažas susidūrė su „Audi“ / Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje I Trikojis Vilniuje“, policijos nuotr.

Pasak Vilniaus policijos pareigūnų, pranešimas apie incidentą kelyje buvo gautas rugsėjo 12 d. 14.01 val. Kaip teigta, į avariją Vilniaus Iešmininkų gatvėje pateko „Audi“ ir tarnybinis policijos pareigūnų automobilis „Volkswagen Caddy“. 

Kaip skelbia delfi.lt, policijos ekipažas su įjungtais švyturėliais vyko į iškvietimą dėl muštynių. Kadangi minėtoje gatvėje buvo nusidriekusi transporto priemonių spūstis, siekdami ją aplenkti, policijos pareigūnai išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su „Audi“. 

Per eismo įvykį žmonės nenukentėjo, bet automobiliai – gerokai aplamdyti.

