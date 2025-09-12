Į iškvietimą skubėjęs Vilniaus policijos ekipažas susidūrė su „Audi“

Pasak Vilniaus policijos pareigūnų, pranešimas apie incidentą kelyje buvo gautas rugsėjo 12 d. 14.01 val. Kaip teigta, į avariją Vilniaus Iešmininkų gatvėje pateko „Audi“ ir tarnybinis policijos pareigūnų automobilis „Volkswagen Caddy“.
Kaip skelbia delfi.lt, policijos ekipažas su įjungtais švyturėliais vyko į iškvietimą dėl muštynių. Kadangi minėtoje gatvėje buvo nusidriekusi transporto priemonių spūstis, siekdami ją aplenkti, policijos pareigūnai išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su „Audi“.
Per eismo įvykį žmonės nenukentėjo, bet automobiliai – gerokai aplamdyti.
