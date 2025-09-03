„Ikea“ padegimo byla: kitame posėdyje bus siūloma bausmė

„Visiems proceso dalyviams priėmus sprendimą byla nagrinėta sutrumpinto tyrimo tvarka ir pagarsinta bylos medžiaga“, – trečiadienį po teismo posėdžio BNS sakė prokuroras Tomas Uldukis.
Per teismo posėdį taip pat baigti garsinti kaltinamojo Ukrainos piliečio Daniilos Bardadimo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu.
Pasak prokuroro, kitame teismo posėdyje bus sakomos baigiamosios kalbos. Jų metu valstybės kaltintojas siūlys bausmę.
Kitas posėdis suplanuotas rugsėjo 29 dieną.
Kaip skelbė BNS, gaisrą parduotuvėje „Ikea“ Vilniuje sukėlęs jaunas Ukrainos pilietis kaltinamas teroro aktu, neteisėtu disponavimu sprogmenimis, mokymusi teroristiniais tikslais ir vykimu teroristiniais tikslais.
Jaunuolis nusikaltimo metu buvo nepilnametis, todėl maksimali bausmė, kuri jam gali būti paskirta – dešimt metų laisvės atėmimo.
Lietuvos pareigūnai teigia nustatę, kad išpuolį parduotuvėje „Ikea“ vykdė teroristinė grupė, o jį galimai organizavo ir užsakė Rusijos specialiosios tarnybos. Teroristinės grupės veikla koordinuota per socialinius tinklus, naudojant užslaptintas žinutes.
Bylos duomenimis, 2024 metų gegužės 8 dieną parduotuvėje „Ikea“ Vilniuje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, jis naktį sukėlė sprogimą ir gaisrą. Tačiau gaisras neįsiplieskė, nes buvo laiku pastebėtas, per jį niekas nenukentėjo.
Teismui šioje byloje pateiktas civilinis ieškinys dėl parduotuvei padarytos 485 tūkst. eurų žalos.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad betarpiški nusikaltimo vykdytojai buvo du asmenys iki 20 metų, abu jie yra Ukrainos piliečiai. D. Bardadimui nusikaltimo įvykdymo metu buvo 17 metų.
Kitas įtariamasis yra sulaikytas Lenkijoje, kur buvo padegtas didžiulis prekybos centras.
Kovą prokuratūra teigė, kad dėl nusikaltimo organizavimo ikiteisminis tyrimas atliekamas toliau. Anot pareigūnų, paskelbta kai kurių asmenų tarptautinė paieška.
Lietuvos pareigūnai D. Bardadimą sulaikė pernai gegužės 13 dieną ties Panevėžiu, kai gavo žinių, kad šis atvyko į Lietuvą ir, pasiėmęs čia saugotas priemones padegimui, autobusu keliauja į Rygą įvykdyti kito teroro akto.
