Įtariamasis dėl nužudymo Savanorių prospekte paleistas į laisvę

„Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo (pagal Baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d.), siekiama nustatyti tikslias įvykio aplinkybes. Įtarimai šiame tyrime yra pareikšti 1973 m. gimusiam vyrui. Įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, įtariamajam skirtos kardomosios priemonės dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti“, – Eltą informavo prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Įtariamiesiems nužudymu neretai skiriama pati griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, tačiau prokuratūra ir teismai atsižvelgia, ar asmuo linkęs daryti nusikaltimus, ar turi nuolatinę gyvenamąją vietą.
Sostinės Savanorių prospekte penktadienio vakarą nušovus vyrą policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.
Penktadienio vakarą, apie 18.25 val., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, vyriškis iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo šovė į vyrą (gim. 1981 m.), kuris dėl šautinės žaizdos krūtinėje įvykio vietoje mirė. Ginklas paimtas.
Kaip praneša policija, įtariamasis (gim. 1973 m.) buvo uždarytas į areštinę.
Įtariamasis prieš 15–20 metų dirbo Vilniaus policijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.
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