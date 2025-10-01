Kaimyno dėl triukšmo atėjęs auklėti girtas vyras išsitraukė pistoletą

Policijos departamento duomenimis, apie 13.04 val. Dariaus ir Girėno gatvėje esančiame name, prie buto durų, dėl keliamo triukšmo atėjo neblaivus (1,32 prom.) vyras, gimęs 1969 metais.
Jis kitam vyrui, gimusiam 2000 metais, grasino daiktu, panašiu į pistoletą. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Paaiškėjo, kad žmogui buvo grasinta šratasvydžio („Airsoft“) pistoletu, kurį paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Naujausi komentarai