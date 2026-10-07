Kontrabandininką nušovusio pasieniečio byla: prokuroras pateikė teismui prašymą dėl bausmės

Už šiuos nusikaltimus K. Ilgevičiui prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę dvejiems metams be intensyvios priežiūros. Prokuroras taip pat prašo teismo įpareigoti kaltinamąjį atlyginti žuvusiojo šeimai turtinę žalą bei sumokėti 2,5 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo asmenų fondą.
Turtinė žala siekia daugiau nei 13 tūkst. eurų – jas sudaro laidojimo išlaidos bei paminklo pastatymo išlaidos.
Už nužudymą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų, tačiau, prokuroro vertinimu, skirti laisvės atėmimo bausmę pasieniečiui nebūtų teisinga.
Kaltinamasis įvykio metu dirbo mobiliuoju patruliu, tuomet pareigūnai gavo pranešimą apie per sieną neteisėtai dronu pergabentas dėžes su cigaretėmis ir vyko aiškintis aplinkybių.
„Byloje nenustatyta, kad vairuotojas norėjo partrenkti ar sužaloti VSAT pareigūną“, – per Vilniaus apygardos teismo posėdį trečiadienį kalbėjo prokuroras.
Byloje nenustatyta, kad vairuotojas norėjo partrenkti ar sužaloti VSAT pareigūną.
Jis mano, kad nebuvo išnaudotos kitos galimybės sustabdyti pažeidėjo automobilį, į jį buvo šauta, o šaunamasis ginklas šioje situacijoje buvo panaudota neproporcingai, pasieniečio atliktas šūvis buvo nesaugus, o šūvis atliktas nesilaikant taiklaus šaudymo principų.
„Vairuotojas norėjo pabėgti nuo VSAT pareigūnų, o ne juos tyčia sužaloti“, – sakė D. Šneideris.
Pasak jo, per tyrimą nustatyta, kad pasieniečio panaudotas ginklas buvo naujas ir tinkamas šaudyti, tačiau pasienietis nebuvo mokymuose į judantį taikinį.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms.
Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas pakaušio ir sprando sužalojimas, todėl pastarasis įvykio vietoje mirė.
Po šūvių anksčiau už kontrabandą teisto vyro vairuojamas automobilis atsitrenkė į medį ir sustojo, pasieniečiai joje rado rūkalus ir negyvą vairuotoją. Nustatyta, kad pasienietis paleistu šūviu vyrui padarė mirtiną sužalojimą.
Pasak prokuratūros, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei.
Pažeidėjo nužudymu kaltinamas VSAT pareigūnas dabar dirba sistemų stebėjimo operatoriumi toje pačioje pasienio užkardoje.
Buvęs VSAT vadas Rustamas Liubajevas yra sakęs, kad neigiamas teismo sprendimas sukurtų nepalankų precedentą dėl pareigūnų teisės panaudoti ginklą.
Prokuroro kalbos klausėsi pilna teismo salė VSAT pareigūnų, tarp susirinkusiųjų buvo ir VSAT vado pavaduotojas pulkininkas Antanas Montvydas.
Nušauto Andžejaus A. našlė prašo jai priteisti 120 tūkst. eurų žalos atlyginimą. Veslava A. yra pareiškusi 50 tūkst. eurų ieškinį neturtinei ir 3,5 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti. Be to, kaip vaikų atstovė, ji vaikų vardu prašo priteisti dar 70 tūkst. eurų neturtinės žalos.
Jau anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustas ir nelegalias cigaretes vežęs Andžejus A. žuvo 2024 m. vasarą netoli pasienio su Baltarusija, kai nestojo stabdomas ir, pasieniečio K. Ilgevičiaus teigimu, kėlė jam pavojų. Pasienietis teigia, kad baiminosi, jog bėglys galėjo įlėkti į Tabariškių kaimą, kur galimai irgi būtų kilęs didelis pavojus aplinkiniams. Duodamas parodymus K. Ilgevičius minėjo anksčiau šioje vietoje matė vaikus su dviračiais, moteris, todėl baiminosi dėl jų saugumo.
Teisiamas pasienietis kaltės nepripažino, jis teigė, kad taikėsi į automobilio ratą.
Žuvusiojo šeimai atstovaujantis advokatas Pavelas Borkovskis sako, kad šaunamasis ginklas buvo panaudotas neapdairiai, o pasienietis tokiems įvykiams nebuvo pasiruošęs. Jis taip pat stebėjosi, kad VSAT po įvykio nepareiškė užuojautos žuvusiojo šeimai.
„Pasienietis turėjo numatyti, kad šaudymas kelia pavojų vairuotojui. Suteikti tarnybiniai įgaliojimai Ilgevičiui nebuvo neriboti. Trys vaikai neteko tėvo, moteris – vyro“, – teisme kalbėjo advokatas.
„Trauma padaryta visai šeimai ir liks visą gyvenimą: ir tėvams,ir vaikams. Valstybės pareigūnas turėtų mus saugoti, o ne žudyti. Prašom teismo išieškoti civilinį ieškinį, Aišku, pinigai žmogaus mums negrąžins mums“, – teisme kalbėjo našlė.
Toliau ši byla bus nagrinėjama kitą savaitę, spalio 14 dieną. Bus toliau tęsiamos baigiamosios kalbos.
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