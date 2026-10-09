 Kruvinas vakaras Vilniuje: Savanorių prospekte – nušautas žmogus

Kruvinas vakaras Vilniuje: Savanorių prospekte – nušautas žmogus (Atnaujinta)

2026-10-09 19:23
Brigita Juodelytė

Penktadienio vakarą Vilniuje, Savanorių prospekte, kilus konfliktui buvo nušautas žmogus. Į įvykio vietą atvyko gausios policijos pajėgos.

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Savanorių prospekte viešoje vietoje nušautas žmogus: sulėkė gausios policijos pajėgos

Konfliktas baigėsi mirtimi

Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja informavo, kad, pirminiais duomenimis, viešoje vietoje tarp asmenų kilo konfliktas. Jo metu mirtinai sužalotas 1981 m. gimęs vyras.

„Pirminiais duomenimis, Vilniuje, viešoje vietoje, Savanorių prospekte, kilus konfliktui tarp asmenų, 1981 m. gimęs vyras buvo mirtinai sužalotas“, – sakė policijos atstovė.

Pranešimas apie incidentą policiją pasiekė spalio 9 d., 18.27 val. 

Pagalbos kreipęsis asmuo nurodė, kad jį puola ginkluoti vyrai. Pareigūnams taip pat buvo pranešta apie pašautą žmogų.

Savanorių prospekte viešoje vietoje nušautas žmogus: sulėkė gausios policijos pajėgos
Savanorių prospekte viešoje vietoje nušautas žmogus: sulėkė gausios policijos pajėgos / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Įtariamasis jau sulaikytas

Naujausiais policijos duomenimis, dėl šio įvykio sulaikytas 1973 m. gimęs vyras.

Kokie santykiai siejo žuvusįjį ir įtariamąjį bei dėl ko kilo konfliktas, kol kas nepatikslinta. Pareigūnai aiškinasi visas įvykio aplinkybes.

Savanorių prospekte sutelktos gausios policijos pajėgos. Įvykio vietoje dirba ir patyrę kriminalistai.

„Tikėtina, kad visi procesiniai veiksmai užtruks ir per naktį“, – teigė J. Samorokovskaja.

Dėl vyro žūties pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Savanorių prospekte viešoje vietoje nušautas žmogus: sulėkė gausios policijos pajėgos
Savanorių prospekte viešoje vietoje nušautas žmogus: sulėkė gausios policijos pajėgos / R. Riabovo/ BNS nuotr.
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Lauris
Bus dėl kaško susikivircije
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LT
gaila kad ne se.... na....
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