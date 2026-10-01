Iš laiptinės Vilniuje pavogtas dviratis: policija nori pasikalbėti su vyru, kuris juo nuvažiavo

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 13 d. nuo 10.30 val. iki 12 val. iš namo laiptinės Vilniuje, Pranciškonų gatvėje, nukirpus spyną, buvo pavogtas dviratis „Cube Analog“, kurio vertė – 600 eurų.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėją Violetą Stankevič, tel. Nr. +370 672 21774, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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