 Ligoninėje mirė statybvietėje elektros srovės nutrenktas jaunuolis

Ligoninėje mirė statybvietėje elektros srovės nutrenktas jaunuolis

2026-07-26 08:53
BNS inf.

Vilniaus ligoninėje šeštadienio vakarą mirė statybvietėje elektros srovės nutrenktas jaunuolis, sekmadienį pranešė policija. 

<span>Ligoninėje mirė statybvietėje elektros srovės nutrenktas jaunuolis</span>
Ligoninėje mirė statybvietėje elektros srovės nutrenktas jaunuolis / Asociatyvi A. Ufarto / BNS nuotr.

Jos teigimu, pirmadienį Vilniaus rajone, statybvietėje, darbo metu, 2007 metais gimęs vyras buvo nutrenktas elektros srovės ir paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

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