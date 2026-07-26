Ligoninėje mirė statybvietėje elektros srovės nutrenktas jaunuolis

Jos teigimu, pirmadienį Vilniaus rajone, statybvietėje, darbo metu, 2007 metais gimęs vyras buvo nutrenktas elektros srovės ir paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniaus ligoninėje šeštadienio vakarą mirė statybvietėje elektros srovės nutrenktas jaunuolis, sekmadienį pranešė policija.
Jos teigimu, pirmadienį Vilniaus rajone, statybvietėje, darbo metu, 2007 metais gimęs vyras buvo nutrenktas elektros srovės ir paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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