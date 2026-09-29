Magistralėje elektromobilis rėžėsi į stovintį kelininkų autobusiuką

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį buvo gautas rugsėjo 29 d. 12.33 val.
Kaip teigta, važiuojant kryptimi nuo Kauno, įvažiavus į Grigiškes, kur remontuojama viena kelio juosta, stovėjo kelininkų autobusiukas „Mercedes-Benz“ su priekaba.
Dideliu greičiu važiavęs elektromobilis „Mercedes-Benz“ kliudė kelininkų autobusiuką. Elektromobilio vairuotojas aiškino, kad jam bevažiuojant, salone nukrito gėrimo buteliukas, kurį jis norėjo pakelti.
Laimė, per eismo įvykį žmonės nenukentėjo. Medikų neprireikė.
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