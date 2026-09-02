Magistralėje – neeilinis įvykis: policininkai nuo kelio vijo žirgų bandą

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, apie įvykį Vilniaus rajone, prie pat magistralinio kelio A2, rugsėjo 2 d. 7.01 val. buvo gauti trys pranešimai. Pirmiausia pranešta, kad Klevinės viensėdyje blaškosi apie dešimtį žirgai, o šiek tiek vėliau jie buvo pastebėti Galinės kaime.
Incidento liudininkai baiminosi, kad gyvūnai išeis į važiuojamąją kelio dalį. Netrukus taip ir nutiko. Į Įvykio vietą atvykę policininkai nustatė žirgų savininką ir kartu su juo gyvūnus nuvedė nuo važiuojamosios kelio dalies.
Laimė, nei žirgai, nei eismo dalyviai nenukentėjo.
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