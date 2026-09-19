Miesto centre degintas Koranas: plinta vaizdo įrašas

Socialiniuose tinkluose paplito ir vaizdo įrašas, kuriame matyti ant žemės liepsnojantis islamo šventraštis. Netoliese sukiojasi nemažai žmonių, tačiau liepsnos, panašu, sudomino tik kelis. Vienas iš susidomėjusiųjų – veidą užsidengęs vyras, užfiksuotuose kadruose matyti, kaip jis prie degančios knygos šildosi rankas.
Koranas yra islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga.
Įvykį portalui diena.lt patvirtino ir Vilniaus apskrities policija. Anot jos, incidentas fiksuotas rugsėjo 13 d., 1.57 val. nakties. Pranešta, kad Etmonų gatvėje deginamas Koranas.
Policija įtariamųjų kol kas nenustatė.
Pradėtas ikiteisminis dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Primename, kad praėjusią savaitę, rugsėjo 11 d., prie Kauno mečetės susirinkę baikeriai per musulmonų pamaldas surengė triukšmingą akciją, per kurią demonstravo kiaulės galvą, leido roko muziką. Į įvykio vietą buvo sutelktos policijos pajėgos. Po pamaldų prie mečetės tvyrojusi įtampa neperaugo į rimtesnį fizinį konfliktą.
Policija, įvertinusi vaizdo medžiagą ir gautus pranešimus, priėmė sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą. Jis pradėtas dėl kurstymo prieš bet kokią tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę ir dėl trukdymo atlikti religines apeigas ar religines iškilmes.
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