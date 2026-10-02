 Naktį Trakų rajone sudegė automobilis: įtariamas padegimas

Naktį Trakų rajone sudegė automobilis: įtariamas padegimas

2026-10-02 11:41
BNS inf.

Trakų rajone automobilyje ketvirtadienį kilo gaisras, įtariamas padegimas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Naktį Trakų rajone sudegė automobilis: įtariamas padegimas</span>
Naktį Trakų rajone sudegė automobilis: įtariamas padegimas / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Kaip pranešė policija, apie 1.41 val. ties Guopstų kaimu automobilyje „VW Passat“, pagamintame 2002 metais, kilo gaisras.

Jo metu sudegė transporto priemonė, įtariamas padegimas.

Nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Trakų rajonas
degė automobilis
padegimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų