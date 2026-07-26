Namo rūsyje – nenustatytos tapatybės vyro kūnas

Kaip skelbė policija, liepos 25 d. apie 19.25 val. Taikos gatvėje, daugiabučio namo rūsyje, rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 65 metų amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šeštadienį Vilniuje aptiktas nenustatytos tapatybės vyro kūnas.
Kaip skelbė policija, liepos 25 d. apie 19.25 val. Taikos gatvėje, daugiabučio namo rūsyje, rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 65 metų amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
(be temos)