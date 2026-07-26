 Namo rūsyje – nenustatytos tapatybės vyro kūnas

Namo rūsyje – nenustatytos tapatybės vyro kūnas

2026-07-26 11:27 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštadienį Vilniuje aptiktas nenustatytos tapatybės vyro kūnas.

<span>Namo rūsyje – nenustatytos tapatybės vyro kūnas</span>
Namo rūsyje – nenustatytos tapatybės vyro kūnas / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip skelbė policija, liepos 25 d. apie 19.25 val. Taikos gatvėje, daugiabučio namo rūsyje, rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 65 metų amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
rūsys
Vilnius
vyro kūnas
irimo stadija

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baltas kunelis
Kunai santykiavo santykiavo ir pradejo p.i.s.t.i.s. Butu lavonai- guletu sau ramiai.
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