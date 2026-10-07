 Neblaivus vairavęs Vytautas Rumšas jaunesnysis išgirdo teismo sprendimą

Neblaivus vairavęs Vytautas Rumšas jaunesnysis išgirdo teismo sprendimą

2026-10-07 11:28
Dominykas Biržietis (BNS)

Vilniaus miesto apylinkės teismas neblaivų vairavusį aktorių Vytautą Rumšą jaunesnįjį trečiadienį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės laiduojant jo tėvui Vytautui Rumšui.

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Vytautas Rumšas jaunesnysis
Vytautas Rumšas jaunesnysis / P. Peleckio/BNS nuotr.

Apie tai pirmasis pranešė „15min“ naujienų portalas. Jo žiniomis, teismas konfiskavo aktoriaus BMW automobilį ir dvejus metus uždraudė vairuoti.

BNS rašė, kad tokios baudžiamojo poveikio priemonės kaltinamajam prašė prokuroras Rytis Ivanauskas, sutikdamas su tuo, kad baudžiamąją bylą galima nutraukti.

Teismas šios bylos rugsėjo pabaigoje ėmėsi po to, kai V. Rumšas jaunesnysis liepos 25 dieną Vilniaus Ukmergės gatvėje buvo sustabdytas neblaivus vairuojantis automobilį „BMW X6“. Jam nustatytas vidutinis 1,84 prom. girtumas.

Šiame straipsnyje:
Vytautas Rumšas
vairavo neblaivus
teismo sprendimas

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