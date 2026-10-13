Nemalonumai Slušniui: teisėsauga pradėjo tyrimą

Tai Eltai patvirtino Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis ir Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
„Taip, mūsų sostinės pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą“, – Eltai nurodė J. Samorokovskaja.
Jos teigimu, ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal 4 Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnius – dėl tarnybos pareigų neatlikimo, kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Taip pat dėl palikimo be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, ir dėl diskriminavimo dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės.
Kaip skelbė ELTA, Vilniaus Santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas L. Slušnys anksčiau paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtu mažamečiu.
Jis teigė siūlęs mažametį atlydėjusiems Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti, tačiau šie esą atsisakė tai daryti.
Po šio incidento I. Ruginienė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos.
Jos kreipimesi prokuratūrai, su kuriuo susipažino ELTA, prašyta įvertinti, ar vaikų psichiatro atžvilgiu neturėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 144 straipsnį – dėl palikimo be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei.
Taip pat prašoma ištirti, ar tokiu elgesiu gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos pagal 169 BK straipsnį, kuris numato diskriminavimą dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės.
Santaros klinikos Eltai anksčiau patvirtino, kad išnagrinėjus įvykio aplinkybes gydymo įstaigoje teisės aktų pažeidimų L. Slušnio elgesyje nebuvo nustatyta.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė tvirtino, jog į sveikatos priežiūros įstaigą atvykęs mažametis buvo „gilioje krizėje“ ir jo gyvybei grėsė pavojus.
Jos teigimu, L. Slušnys atsisakė paslaugą suteikti mažamečiui suprantama kalba bei nesutiko, kad specialistai verstų iš rusų į lietuvių kalbą. Tiesa, kaip pažymėjo I. Skuodienė, mažamečiui reikalinga pagalba ir hospitalizacija suteikta kitoje gydymo įstaigoje.
(be temos)
(be temos)