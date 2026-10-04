 Nepilnametis nesuvaldė mopedo: po susidūrimo su „Volkswagen“ – tiesiai į ligoninę

Nepilnametis nesuvaldė mopedo: po susidūrimo su „Volkswagen“ – tiesiai į ligoninę

2026-10-04 09:45
ELTOS inf.

Vilniuje šeštadienį nepilnamečio vairuojamas mopedas susidūrė su automobiliu, pranešė policija.

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<span>Nepilnametis nesuvaldė mopedo: po susidūrimo su „Volkswagen“ – tiesiai į ligoninę</span>
Nepilnametis nesuvaldė mopedo: po susidūrimo su „Volkswagen“ – tiesiai į ligoninę / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 3 d. apie 11 val. Kairėnų gatvėje nepilnametis, gimęs 2010 m., nesuvaldė mopedo, šis nuslydo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešais važiavusiu automobiliu „WV ID.3“.

Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnametis mopedo vairuotojas. Jis paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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Šiame straipsnyje:
mopedas
eismo nelaimė
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