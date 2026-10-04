Nepilnametis nesuvaldė mopedo: po susidūrimo su „Volkswagen“ – tiesiai į ligoninę

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 3 d. apie 11 val. Kairėnų gatvėje nepilnametis, gimęs 2010 m., nesuvaldė mopedo, šis nuslydo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešais važiavusiu automobiliu „WV ID.3“.
Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnametis mopedo vairuotojas. Jis paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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