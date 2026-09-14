Neries upėje Vilniuje ieškota mergina rasta degalinėje

Kaip praneša naujienų portalas „Delfi“, į įvykio vietą buvo iškviesti gelbėtojai ir policijos pareigūnai.
Policijos teigimu, pirmadienį, apie 20.28 val., buvo gautas moters pranešimas, jog jos 19-metei dukrai galimai reikia pagalbos.
Pirminiais duomenimis, įtarta, jog mergina galėjo nukristi į Neries upę.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius portalą informavo, jog merginos buvo ieškoma upėje.
Psichologinės pagalbos tarnybų kontaktai
Jaunimo linija: budi savanoriai, konsultantai, tel. nr. +370 800 28888, dirba I-VII, visą parą
Vaikų linija: budi savanoriai, konsultantai, profesionalai, tel. nr. 116 111, dirba I-VII, 11–23 val.
Linija Doversija: emocinė parama rusų kalba paaugliams ir jaunimui, budi moksleiviai, tel. nr. +370 800 77277, dirba II–VI, 16–20 val.
Pagalbos moterims linija: budi savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai, tel. nr. +370 800 66366, dirba I-VII, visą parą
Vilties linija: budi savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai, tel. nr. 116 123, dirba I-VII, visą parą
Krizių įveikimo centras: tel. nr. +370 640 51555, dirba I-V 16–20 val., VI 12–16 val.
Dingusių žmonių šeimų paramos centras: teikiama pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenims, tel. nr. +370 670 527 25
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