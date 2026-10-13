 Nuteisti prie ežero lytiškai santykiavę ir į konfliktą įsivėlę vyras bei moteris

Nuteisti prie ežero lytiškai santykiavę ir į konfliktą įsivėlę vyras bei moteris

2026-10-13 16:29
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniaus regiono apylinkės teismas sostinėje, prie ežero, ant suoliuko lytiškai santykiavusius ir į konfliktą įsivėlusius vyrą ir moterį pripažino kaltais dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Nuteisti prie ežero lytiškai santykiavę ir į konfliktą įsivėlę vyras bei moteris</span>
Nuteisti prie ežero lytiškai santykiavę ir į konfliktą įsivėlę vyras bei moteris / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Kaip teigiama teismo pranešime spaudai, baudžiamosios bylos duomenimis, pernai lapkričio 1 d. neblaivi pora (vyrui nustatytas 2,88 prom., moteriai – 1,57 prom. neblaivumas) lytiškai santykiavo viešoje vietoje, ant suoliuko, prie Gelūžės ežero (Vilniaus miestas).

Juos nufilmavo ir policiją iškvietė pro šalį ėję sutuoktiniai. Filmavimas porai nepatiko – kilęs žodinis konfliktas netrukus peraugo į fizinį smurtą, kurio metu nukentėjusieji patyrė nežymius sveikatos sutrikdymus.

Teismas vieną kaltinamųjų T. K. pripažino kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir 4 mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

I. V. nuo baudžiamosios atsakomybės atleista pagal laidavimą vieneriems metams.

Abiem asmenims skirtos baudžiamojo poveikio priemonės, įpareigojant juos dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose ir alkoholizmo prevencijos programose, taip pat atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Teismas taip pat iš dalies tenkino nukentėjusiųjų civilinius ieškinius dėl patirtos turtinės ir neturtinės žalos. Kaltinamieji teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltę pripažino ir dėl savo elgesio gailėjosi.

Teismo nuosprendis apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Šiame straipsnyje:
lytiniai santykiai
konfliktas
vyras
moteris
teismas
ežeras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų