Pagrasinus peiliu Vilniuje iš parduotuvės pagrobti alkoholiniai ir energiniai gėrimai

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas pirmadienio vakarą, apie 18.24 val., centrinėje miesto dalyje esančioje Pylimo gatvėje.
Parduotuvėje moteris pasiėmė alkoholinių bei energinių gėrimų ir pasišalino nesusimokėjusi pro kasas.
Apsaugos darbuotojui bandant ją sulaikyti, parduotuvės duris atidaręs moters bendrininkas peiliu pagarsino darbuotojui ir abu asmenys pasišalino.
Materialinis nuostolis – 88 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
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