 Parduotuvėje primuštas nepilnametis: policijos pareigūnai turi klausimų šiam vyrui

2025-10-20 15:59 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Kaip teigiama, šių metų spalio 10 d. apie 19.30 val. parduotuvėje, Pilies gatvėjė Vilniuje, nepažįstamas vyras keliskart kumščiu trenkė nepilnamečiui į veidą, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Amaras
Vilnius po truputį virsta į beprotnamį. Ko norėti, tiek rozzkių imigrantų prileido.
