Pasieniečiai nutupdė du iš Baltarusijos įskridusius kontrabandininkų dronus

Jos duomenimis, penktadienio naktį Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Daugidonių kaimu Šalčininkų rajone užfiksavo iš Baltarusijos įskrendantį ir į Lietuvos gilumą judantį bepilotį orlaivį.
Pareigūnai panaudojo dronų užkardymo priemonę ir sutrikdė bepiločio orlaivio skrydį.
Netrukus netoliese Purvėnų užkardos pareigūnai pastebėjo dar vieną droną, skrendantį ta čia kryptimi. Panaudojus antidroninę VSAT įrangą užkirstas kelias ir šiam bepiločiui toliau skristi į Lietuvos gilumą.
Pasieniečiai blokavo aplinkines vietoves ir tamsoje pradėjo paiešką. Maždaug už puskilometrio nuo sienos su Baltarusija Purvėnų pasieniečiai aptiko vieną savadarbę kontrabandininkų skraidyklę, o netrukus netoliese – ir antrąją.
Be dronų, rasti ir ryšuliai, apvynioti polietileno plėvele. Oro keliu į Lietuvą taip bandyta atskraidinti 1 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Jų vertė su mokesčiais Lietuvoje – 4780 eurų.
VSAT apie įvykį informavo už oro erdvės kontrolę atsakingą instituciją – Karines oro pajėgas.
Šiemet per aštuonis mėnesius pasieniečiai perėmė 41 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius. Pernai VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su kontrabanda.
