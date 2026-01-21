 Pėsčiųjų perėjoje Vilniuje automobilis partrenkė dvi moteris

Pėsčiųjų perėjoje Vilniuje automobilis partrenkė dvi moteris

2026-01-21 11:52
BNS inf.

Sostinėje, Architektų gatvėje, antradienio popietę vyro vairuojamas automobilis „Toyota“ kliudė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją ėjusias dvi pėsčiąsias, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Pėsčiųjų perėjoje Vilniuje automobilis partrenkė dvi moteris / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

