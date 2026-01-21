1945 ir 1971 metais gimusios pėsčiosios dėl sužalojimų paguldytos į ligoninę. 1959 metais gimusiam vairuotojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pėsčiųjų perėjoje Vilniuje automobilis partrenkė dvi moteris
2026-01-21 11:52
Sostinėje, Architektų gatvėje, antradienio popietę vyro vairuojamas automobilis „Toyota“ kliudė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją ėjusias dvi pėsčiąsias, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Pėsčiųjų perėjoje Vilniuje automobilis partrenkė dvi moteris / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.
