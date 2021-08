Po įžeidimų dėl orientacijos sumuštas G. Sidiniauskas ir jo draugas: tai – Šeimos maršo įtaka

Detalėmis, apie tai, kas įvyko sostinėje rugpjūčio 6-osios vakarą, G. Sidiniauskas pasidalijo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pridėdamas savo ir savo širdies draugo Darreno nuotraukas, kuriose matyti patirti sužalojimai. Žinomas vyras portalui kauno.diena.lt sutiko papasakoti išsamesnę įvykių versiją.

Nepažįstamųjų priekabės

„Iš Žiežmarių važiavome į Vilnių namo. Atvykome 21.40 val. Išėję iš stoties nuėjome į viešojo transporto stotelę laukti autobuso. Žinau, kad prie stotelių nerūkoma, todėl aš ir mano vaikinas rūkėme nutolę 20 metrų, kaip ir visur parašyta. Prie mūsų priėjo mergina ir paklausė: „Ko jūs čia rūkote, vaivorykštiniai?““ – detalizavo jis.

Kaip nepažįstama mergina galėjo nuspėti jūsų lytinę orientaciją? Juk ji iš tolo tai nešviečia, – pasiteiravome. G. Sidiniauskas svarstė, kad veikiausiai minėta mergina jį atpažino dėl to, kad yra dainininkas, o galbūt tokią jos reakciją pakurstė Gražvydo širdies draugo dažyti plaukai.

„Pasakiau, kad rūkydami mes nekeliame jokių problemų, palikite mus ramybėje, ko prie mūsų lendate? Darrenui angliškai tarstelėjau, kad girdėjau neapykantos kalbą. Staiga prie mūsų atėjo ir vyriškis, vilkintis į karišką panašią aprangą. Priėjo ir emocingai paklausė: „Tai ką, jūs – vaivorykštiniai? Netvirkinkite mūsų šeimų vaikų“. Nieko jam neatsakiau, tačiau Darrenui pasakiau, kad mes turime įlipti į pirmą pasitaikiusį autobusą, nes tikrai turėsime nemalonumų. Vos tik atvažiavo autobusas ir pradėjome eiti, gavau pirmą smūgį“, – atviravo dainininkas.

Spardė ir širdies draugą

Po smūgio į sprandą pašnekovas teigė praradęs sąmonę. Kai ją atgavo, G. Sidiniauskas sakė matęs iš viso ne du, o jau tris asmenis, spardančius jo vaikiną, – merginą ir du vyrus, kuriems galėtų būti apie 30 metų. „Aplink girdėjau riksmus. Iš pradžių nesupratau, kas vyksta, ir pagautas afekto būsenos bėgau link jų. Gavau antrą smūgį. Kai atsipeikėjau, pamačiau, kad tų asmenų jau nebėra, o Darrenas guli gatvėje. Pakėliau jį, pasodinau ant šaligatvio ir iškviečiau policiją“, – kalbėjo žinomas vyras.

Širdies draugą palikęs sėdėti ant šaligatvio, atvykus policijos ekipažui, G. Sidiniauskas sakė nuėjęs jiems papasakoti, kas įvyko. Tačiau iš pastarųjų išgirdo įtarimus, kad tiek jis, tiek Darrenas – neblaivūs. Nors, portalo žurnalistams dainininkas tvirtino, kad jiedu tikrai buvo blaivūs. Pasak jo, kai pareigūnai išgirdo incidento versiją, pradėjo juoktis ir paklausė, ar vyrams reikia medikų pagalbos.

G. Sidiniauskas neslėpė – jaudinosi dėl savo vaikino sveikatos, todėl medikus iškviesti paprašė. Tačiau po apžiūros jiedu į ligoninę vykti atsisakė. „Darrenas buvo ištiktas šoko ir sakė, kad nori namo, todėl pasakiau: „Jei žmogus nori namo, aš tikrai nevešiu jo į ligoninę“. Aš irgi norėjau pabėgti nuo to, ką mes patyrėme. Tai yra nežmogiška ir nežinau, kaip tai gali vykti XXI amžiuje. Einame ne tuo keliu“, – stebėjosi į nemalonų incidentą su vaikinu patekęs dainininkas.

Jis teigė iki šiol jaučiantis liekamuosius reiškinius – skausmą sprande ir liežuvyje, kurį krisdamas po smūgio veikiausiai prisikando. O jo vaikinui labai skauda nugarą, likę randai ant kelių ir alkūnių, manoma, kad skilo ir kaulas. Tačiau tai patvirtins arba paneigs sveikatos tyrimai, kuriuos jiedu artimiausiu metu planuoja atlikti.

Kitokia policijos versija

Policijos departamento atstovė Revita Janavičiūtė patvirtino – pašalinio piliečio pranešimo apie praėjusio penktadienio incidentą sostinėje sulaukta maždaug 22.20 val. Tačiau pastarojo versija skiriasi nuo tos, kurią pasakojo G. Sidiniauskas.

„Policijoje buvo gautas pranešimas apie galimas muštynes. Į įvykio vietą atvykus pareigūnams, minėti asmenys (Gražvydas ir Darrenas – aut. past.) buvo galimai neblaivūs, nesugebėjo paaiškinti, kas atsitiko. O, pasak liudininkų, jie prisikabino prie stotelėje buvusios moters, kurią gynė jos vyras. Jis juos pastūmė, jie nukrito. O vyras su moterimi tiesiog išvažiavo viešuoju transportu. Jų komentaro neturime“, – sakė pašnekovė.

Paklausta, ar pareigūnai tikrino G. Sidiniausko ir jo draugo blaivumą, R. Janavičiūtė teigė šių detalių nežinanti ir galinti patikslinti tik darbo dieną.

Ji pridūrė, kad nei G. Sidiniauskas, nei jo draugas, pretenzijų esą neturėjo. Medikų pagalbos jiems neprireikė, nors brigada ir buvo atvykusi. „Minėti vyrai žadėjo įvertinti įvykio aplinkybes ir jei manys, kad reikia, kreiptis į pareigūnus bei parašyti pareiškimą. Tačiau vakar (rugpjūčio 7 d.) pareiškimo dar nebuvome gavę“, – teigė Policijos departamento atstovė pridurdama, kad jei paaiškės kitos aplinkybės, pareigūnai pradės tyrimą.

Po tyrimų – į policiją

„Gavę sveikatos tyrimų išvadas, kreipsimės į pareigūnus, nes policijos komentaras, kurį matome žiniasklaidoje, yra labai netikslus. Jie rašo, kad buvo pranešta apie vykstančias muštynes, kuriose mušėsi apie dešimt žmonių. Ir pasakoja istoriją, kad be jokios priežasties Darrenas pastūmė merginą, ir mus tie asmenys atseit pastūmė tik kartą. Mes nugriuvome, o jie įsėdo į autobusą ir išvažiavo. Atseit mes buvome neblaivūs. Va, tokia yra pareigūnų istorija. Taip negali būti. Tiek, kiek aš ir aplinkiniai žmonės pažįstame Darreną, jis prieš nieką nepakeltų rankos. Be to, mes buvome blaivūs, nors gal jie ir matė (dėl negalios – aut. past.) mano judančias akis. Tai kodėl pareigūnai nepatikrino mūsų blaivumo ir, jei tikrai būtume neblaivūs, neišrašė baudų? Be to, paprašyti prisistatyti neparodė ir savo dokumentų“ – stebėjosi G. Sidiniauskas, turintis regos problemų.

„Atseit mes negalėjome paaiškinti. Aš paaiškinti galėjau, o Darrenas šaukė iš skausmo. Tai kaip galima tai suprasti – mano vaikinas šoko būsenoje, o mus apkaltino, kad mes atseit girti. Bandžiau paaiškinti, o Darrenas šaukė. Pasakiau, kad nurimtų, bet to padaryti jis negalėjo“, – pridūrė jis.

Šiam incidentui įtakos, svarsto žinomas vyras, esą galėjo turėti sostinėje neseniai vykęs „Didysis šeimos gynimo maršas“. „Šių asmenų, sutiktų viešojo transporto stotelėje, retorika buvo labai panaši, kaip ir „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ renginyje. Tokių veiksmų aš nepateisinu ir tikrai mes šito taip nepaliksime. Tie asmenys buvo nusiteikę gana agresyviai“, – tvirtino žinomas vyras.

Jis pridūrė, kad nors medikų išvadų apie sveikatos būklę dar neturi, pranešimą apie rugpjūčio 6-osios vakarą įvykusį incidentą pareigūnams jau išsiuntė per epolicija.lt.