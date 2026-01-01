 Po konflikto proteste – įtarimai Celofanui

Po konflikto proteste – įtarimai Celofanui

2026-01-02 16:55
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Proteste „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“ prieš visuomenininką smurtavęs Antanas Kandrotas-Celofanas sulaukė įtarimų – penktadienį policijos komisariate Vilniuje jam buvo pareikšti įtarimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

„Jūsų minėtam asmeniui taip pat paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti,“ – Eltai sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Visuomenininkas ir, Ukrainai paramą teikiantis Valdas Bartkevičius šiame tyrime pripažintas nukentėjusiuoju.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

ELTA primena, kad kilus žodiniam konfliktui, anksčiau teistas A. Kandrotas (gim. 1980 m.) sukėlė fizinį skausmą V. Bartkevičiui (gim. 1976 m.) – smogė jam kumščiu į veidą. A. Kandrotas-Celofanas pernai rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje, jam skirti keturi metai nelaisvės.

Nuosprendžiu Kauno rajono gyventojas pripažintas recidyvistu. Nuosprendis neįsiteisėjo, nes yra apskųstas.

