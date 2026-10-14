Po marokiečio pabėgimo iš teismo – naujausia policijos žinia

Kaip Eltai sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis, šiuo metu yra pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Vėliau, anot jo, bus sprendžiama, ar pradėti tyrimą dėl pareigūnų veiksmų.
„Policijos departamento Imuniteto valdyba šį rytą pradėjo aplinkybių patikslinimo procedūrą. Atlikus aplinkybių patikslinimo procedūrą, yra sprendžiama, ar yra pagrindas pradėti tarnybinį patikrinimą“, – nurodė R. Matonis.
Į teismą antradienį iš kalėjimo Maroko pilietį pristatė konvojus, kuriame dirbo policijos pareigūnai.
Vagyste kaltinamas vyras iš Laisvės prospekte esančio Vilniaus miesto apylinkės teismo pasišalino antradienį, apie 16 val.
Teisme vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo.
Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinamas Maroko pilietis Issamas Toubali.
„Kaltinamas tuo, kad 2026 m. gegužės 24 d. pagrobė svetimą turtą: įsibrovęs į parduotuvę ir atrakinęs prekybos salėje esantį kasos aparatą pasisavino 1709,02 eurų“, – Eltai pranešė teismo atstovas Giedrius Janonis.
Rugsėjo 30 d. nutartimi kaltinamajam buvo pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo – terminas vienam mėnesiui, jį skaičiuojant nuo spalio 1 d. iki lapkričio 1 d.
Posėdis teisme prasidėjo 13.30 val., o jam pasibaigus apie 15.30 val. kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas.
Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį.
Antradienio vakarą iš teismo pabėgęs Maroko pilietis buvo sulaikytas Vilniuje.
Po kaltinamojo vagyste pabėgimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso 241 straipsnio 2 dalį. Joje numatyta, kad tas, kas pabėgo, būdamas sulaikytas, pavartodamas smurtą prieš sargybą ar kitus asmenis arba padarydamas didelės turtinės žalos jo laikymo įstaigai, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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