Policija aptiko sukčių irštvą

Apie tai papasakojo Vilniaus kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Bogdanas Milevskis.
– Operacija yra tikrai didelė ir reikšminga, bet kaip žmonėms suprasti, kas tas SIM kortelių „spiečius“ ir kas su tuo gali būti padaryta?
– Šie įrenginiai naudojami tiek teisėtai veiklai vykdyti, tiek neteisėtai. Tai priklauso nuo asmenų, kurie tą veiklą vykdo. Tai yra įrenginys – dėžė, susidedanti iš vadinamų slotų. Tai yra dar mažesnės dėžutės, kur galima įdėti SIM kortelę arba jos dėklą. Paprastai tariant, tai yra dėžė, sudaryta iš 32 arba 64 telefono aparatų, kurie turi funkcijas – arba skambinti, arba siųsti SMS žinutes, arba jungtis prie interneto.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kaip pavyko užčiuopti siūlo galą? Kas pareigūnus atvedė iki šio „spiečiaus“? Jeigu tokį įrenginį galima naudoti ir legaliai, tai ar tikrai sunku nustatyti?
– Buvo gauta informacija iš Ryšių reguliavimo tarnybos ir iš mobiliojo ryšio operatorių, kad Vilniaus apskrityje galimai veikia „spiečiai“, kitaip vadinami SIM „spiečiais“. Pradėję ikiteisminį tyrimą ir atlikę ikiteisminio tyrimo veiksmus nustatėme kelis asmenis ir tikslias vietas, kur veikia SIM „spiečiai“. Spalio pradžioje atlikome ikiteisminio tyrimo realizaciją.
– Tyrimas, žinoma, vis dar vyksta ir turbūt ne visą informaciją galima atskleisti, bet gal bent preliminariai galima pasakyti, kiek nuostolių per šį mažą kambarėlį ar kelis galėjo būti pridaryta gyventojams?
– Šiuo metu informacija yra tikrinama. Kaip minėta, buvo paimti SIM „spiečiai“ ir labai daug SIM kortelių iš įvairių šalių. Šiuo metu vyksta analizė, ir tik ją atlikę galėsime pasakyti.
– Rastos skirtingų užsienio šalių kortelės – gal jau nustatėte, kokių šalių tai buvo kortelės, ir ar tai gali sufleruoti, kad buvo taikytasi į tas šalis?
– Šiuo metu apskaičiuota, kad yra įvairios SIM kortelės iš Europos šalių – iš Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos šalių. Nepasakyčiau, kad taikymasis buvo būtent į tas šalis. Asmuo, disponuojantis šiomis kortelėmis, gali jungtis prie SIM „spiečių“ iš bet kurios pasaulio šalies ir nusikalstamą veiką vykdyti taip pat iš bet kurios pasaulio šalies.
– Tokių SIM kortelių „spiečiai“ gali atsirasti bet kur ir bet kada, juo labiau, kad tam ir nereikia didelių erdvių. Kaip tai apsunkina policijos ir kitų tarnybų darbą ir ar turime tam priešnuodžių?
– Dažniausiai asmenys, norėdami vykdyti nusikalstamą veiką, naudoja konspiracinius metodus, konspiracinius būdus ir pastatus. Tai apsunkina tikslių vietų nustatymą. Kadangi, kaip matėme, yra mažas kambarėlis, iš kurio buvo išimta labai daug įrangos, tai ir yra didžiausias apsunkinimas.
– Tokios įrangos, reikalingos SIM kortelių „spiečiui“ paprastai turbūt nenusipirksi – reikia pirkti specializuotai. Tad tada kyla klausimas, ar prekybininkai neturėtų pranešti atitinkamoms institucijoms apie tokios įrangos didelius įsigijimus?
– Bent jau Lietuvoje neturime tokių duomenų, kad būtų vykdoma prekyba minėtais SIM „spiečiais“. Galime tik pasakyti, kad jie dažniausiai siunčiami iš kitų šalių, dažniausiai per „AliExpress“. Bet registravimo ar identifikavimo prievolės tokiems įsigijimams nėra.
