 Policija ieško įtariamojo sunkiu nusikaltimu: gali slapstytis Vilniuje

Policija ieško įtariamojo sunkiu nusikaltimu: gali slapstytis Vilniuje

2026-09-09 16:14
Karolina Konopackienė (ELTA)

Elektrėnų policija paskelbė nusikalstama veika įtariamo Tomo Zajančkausko.

<span>Policija ieško įtariamojo sunkiu nusikaltimu: gali slapstytis Vilniuje</span>
Policija ieško įtariamojo sunkiu nusikaltimu: gali slapstytis Vilniuje

Anot teisėsaugos, 1994 metais gimusio vyro deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste. Manoma, kad ieškomas asmuo gali būti sostinėje, tačiau tiksli jo gyvenamoji vieta – nenustatyta.

Asmenų, žinančių šio ieškomo vyro buvimo vietą ar galinčių apie jį suteikti reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Aldona Nikitinaite-Volynec, tel. Nr. +370 605 69711, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Tomas Zajančkauskas
ieško policija
įtariamasis
sunkus nusikaltimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų