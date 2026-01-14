Policija prašo pagalbos: gal žinote šiuos vyrus?

2025 m. gruodžio 22 d. apie 6 val. 30 min. Vilniuje, Vilniaus g., nenustatyti asmenys sumušė pranešėją, tuo sukeldami pastarajam fizinį skausmą.
Sostinės policija tikisi pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus vyrus, prašoma nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, tel. +370 700 56265, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
2025 m. gruodžio 22 d. apie 6 val. 30 min. Vilniuje, Vilniaus g., nenustatyti asmenys sumušė pranešėją, tuo sukeldami pastarajam fizinį skausmą.
Naujausi komentarai